Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanlış grafik paylaşmış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı 100 binde vaka sayısı en çok azalan iller grafiğinde il adları yanlış olarak yerleştirildiğini duyurdu. “Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir” diyen Bakan Koca, grafiğin doğru halini de paylaştı.
VAKA SAYISI EN ÇOK ÇANAKKALE’DE AZALDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı yeni grafiğe göre, vaka sayısı en çok Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova, Tekirdağ, Bayburt, Zonguldak, Kocaeli, Sinop ve Kırklareli’nde azaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.