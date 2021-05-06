DEVA Partisi İl Başkanı Koç, ‘Esnaf Perişan, KOSGEB Desteği Sözde’

Demokrasi Ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, esnafın her geçen gün adeta yok edilmeye çalışıldığı bir süreci, dehşet içerisinde izliyoruz. Plansız ve programsızlığın ve liyakatsiz kadroların neticesi, ülke olarak adeta iflasa sürükleniyoruz, dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın esnaf konusunda çok hassas olduğunun altını çizen Başkan Koç, “Sayın Genel Başkanımız her gittiği ilimizde mutlaka esnaf ile buluşur, onların dertlerini dinler, sıkıntılarına tercüman olur. Kocaeli’mize de geldiklerinde esnafımızı ziyaret etmiş, dertlerini dinlemiş ve sonra da kamuoyu ile paylaşmıştı.

PEMBE BULUTLARIN ÜZERİNDE HAYÂL ÜLKESİNDE

Oysa bugün televizyonlarda sayın hükumet yetkililerimiz, esnafa yaptıklarını iddia ettikleri sözümona yardımları, ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Ama sokağa çıktığımızda dükkânların yarıdan çoğu kapanmış ve vitrinlerinde satılık, devren satılık veya kiralık ilanları asılı...

İstedikleri kadar rakamların üzerinde oynasınlar, pembe bulutların üzerinde, hayali bir ülkenin tablolarını çizsinler; sonuçta sokaklar, gerçeği söylüyor. Boş dükkânlar ve satılık ilanları...

Siz yandaş medyanızda istediğiniz kadar uçtuk – kaçtık masalları anlatın. Sonuçta seçimler gelip, sandık vatandaşın önüne konduğunda vatandaş da sizi bir daha iktidara gelmemek üzere uçuracak...

KOSGEB ESNAFA DA AÇILMALI

Birkaç gündür tutturmuşlar KOSGEB kredisi veriyoruz diye... KOSGEB kredisi, imalatçıya var ama esnafa yok. İmalatçıya da seçmece... Her iş dalına ve sektöre de yok. Bazı spesifik sektörlere kredi var. O da alabilirsen... Kanunlarında geçen sektörlere bile kredi veremiyorlar şu an...

Bugün Mart 2021 itibarıyla TESK verilerine göre Kocaeli’nde 41.478 esnafımız var. Ve esnafımız 52 oda ile temsil ediliyorlar.

Oysa bu nüfus kentin en önemli dinamiği ve şehrin hayatta kalmasını, yaşamasını sağlıyor. Önümüzdeki dönemde bu sokağa çıkma yasağı ardından yeni rakamlar açıklandığında kaç esnafımızın ayakta kaldığını hep beraber göreceğiz ve bunun takipçisi olacağız...

MAAŞLARINI BAĞIŞLASINLAR

Diğer yandan sayın yetkililere esnafın halini anlamaları için bir önerimiz var. Çünkü saraylarından halkın halini görmeleri zor.

Bizim bir atasözümüz vardır ‘Tok, açın halinden anlamaz’ diye. Sayın seçilmiş vekillerden, asıl olan halkın halini anlamaları için; kendilerine ödedikleri vergilerle maaş verilmesini sağlayan üreticinin ve esnafın halini anlamaları için bir fırsat öneriyorum:

‘Tam kapanmada esnaf iş yerlerini kapatmış ve hiç bir gelir imkânı yokken, Kocaeli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, üst düzey bürokratlarımız isimlerini de yazdırarak maaşlarının bu bir aylık bölümünü Esnaf Odaları’na, ‘esnaflara verilmek üzere’ hibe etsinler. Buna davet ediyorum...

Hodri meydan! Buyursunlar. Sırça köşklerde oturup, kural koymak, genelge yayınlamak kolay. Ama o yayınladığınız genelgeler ile esnafın, üreticinin, vatandaşın ne hale geldiğini; işsizlikten ve gelir kaybından eve ekmek götürürken ne hissettiğini, bir ay olsun tatsınlar bakalım...” diyerek sözlerini tamamladı.