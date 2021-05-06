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06 May 2021 - 17:34- Spor G: 06 May 2021 - 17:35

Kocaeli Kadın FK, Beşiktaş’ı tebrik etti

Turkcell Kadınlar futbol 1 Ligi'ndeki temsilcimiz Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, finalde Fatih Vatanspor’u mağlup ederek Türkiye şampiyonu olan Beşikta...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Turkcell Kadınlar futbol 1 Ligi'ndeki temsilcimiz Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, finalde Fatih Vatanspor’u mağlup ederek Türkiye şampiyonu olan Beşiktaş tebrik etti. Kulüpten yapılan açıklamada “Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Beşiktaş Vodefone Kadın Futbol Takımı’nın, Antalya'da düzenlenen Turkcell Kadınlar 1.Ligi şampiyonluğunu kulübümüz Kocaeli Kadın Futbol Kulübü olarak kutluyoruz. Tebrikler Beşiktaş” ifadelerine yer verildi.
# Kocaeli

06 May 2021 - 17:34 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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