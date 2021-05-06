İzmit Belediyesinin ücretsiz diyetisyen  hizmeti devam ediyor

İzmit Belediyesinin bir yıl önce uygulamaya koyduğu ücretsiz diyetisyen hizmeti tam kapanma döneminde de ara vermeden devam ediyor. Tam kapanma döneminde evde kalmak zorunda olan ve kilo dengesini sağlamak isteyen vatandaşlar İzmit Belediyesinin diyetisyeni Gizem Aydın ile online olarak bir araya geliyor. Zoom üzerinden gerçekleşen terapilerle İzmitliler bu süreci fit ve formda geçirmek için destek alıyor. Diyetisyen Gizem Aydın’dan terapi almak isteyen vatandaşlar 0262 311 60 30 numaralı telefondan randevu alabilir.



FORMDA KALMAK İÇİN

Süreçle ilgili bilgi veren diyetisyen Gizem Aydın, “Tam kapanma döneminde herkes evde olduğu için hareket azalıyor. Bu hareketsizlik sonucu ise doğal olarak kilo alma problemi yaşayanlar olabiliyor. Veya tam tersi kilo alamama problemi yaşayanlar da olabiliyor. Bu konuda danışanlarımıza verdiğimiz liste ve tavsiyelerle formda kalmalarını sağlamak amacıyla terapilerimize online olarak da devam ediyoruz” diye konuştu.