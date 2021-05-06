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06 May 2021 - 18:33- Gündem G: 06 May 2021 - 18:34

Yahya Kaptan’daki sokak dostlarımız Patibüs ile aşılandı

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan ambulansı Patibüs ile Yahya Kaptan Mahallesi’nde dolaşarak ihtiyacı olan sokak hayvanlarını hem tedavi etti, hem aşıladı

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İzmit’in farklı yerlerinde dolaşarak sokak hayvanlarını aşılayan ve ihtiyaç durumuna göre tedavilerini yapan İzmit Belediyesinin veterinerleri, hayvan ambulansı Patibüs ile sevimli dostlarımızın aşılamalarını ve yerinde tedavilerini sürdürüyor. Özellikle kırsal bölgeleri sıklıkla ziyaret eden İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bu sefer Yahya Kaptan Mahallesi’nde yavru köpeklerin ilk aşılamalarını ve yetişkin köpeklerin iç-dış parazit bakımlarını yaptı.


SADECE İZMİT İLÇESİNDE
Yapılan uygulama hakkında bilgi veren veteriner hekim Mustafa Cengiz, “Yahya Kaptan Mahallemizdeki hayvan sever vatandaşlarımızın Veteriner İşleri Müdürlüğü’müze yapmış olduğu talep doğrultusunda sadece İzmit sınırlarında hizmet veren mobil tedavi aracımız olan Patibüs ile sevimli dostlarımızı aşıladık, gerekli tedavilerini uyguladık. Buradaki dostlarımızın da yaşama hakkı olduğunu unutmuyor, İzmit’i gülümsetmeye devam ediyoruz” diye konuştu.


İHTİYAÇLARIMIZI GÖRÜYOR
Yapılan aşılama işlemlerinden dolayı İzmit Belediyesine teşekkürlerini ileten Yahya Kaptan sakinlerinden Dinçer Yılmaz ise “Yahya Kaptan’da oturuyorum ve pek çok hayvan sever gibi buradaki hayvanlarla ara ara gelip ilgilenmeye çalışıyoruz. Çok hayvanımız var. Hepsi uysal, insana alışık. 7 tane yavrumuz vardı ve bugün bütün aşıları yapıldı. Diğer 17 köpeğimize de aşı uygulamaları başladı. İzmit Belediyesi ihtiyaçlarımızı görüyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

# İzmit

06 May 2021 - 18:33 - Gündem

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