İzmit Belediyesinden dükkanını açamayan esnafa maddi destek

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf için çeşitli destek paketleri açıklayan İzmit Belediyesi yönetmelikler gereği kapalı olan, paket servis yapamayan ve ekonomik durumu bozulan kafe işletmecilerini, lokantacıları, kahvehanecileri, çiçekçileri, kantin işletmecilerini, oyun salonu işletmecilerini, kuaförleri, berberleri, müzisyenleri, terzileri ve ayakkabıcıları da unutmadı.
ESNAFA NEFES ALDIRACAK
İhtiyaç sahibi vatandaşların her türlü talebine cevap vermek adına yoğun bir çalışma gerçekleştiren İzmit Belediyesi gıda, giyim ve fatura ödemeleri gibi desteklerin yanı sıra esnafa maddi destek yapacağını da açıkladı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülünde hayata geçirilen uygulama neticesinde 17 Mayıs’a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde iş yerlerini açamayan esnafa nakit yardım yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.