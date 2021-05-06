İzmit Belediyesinden dükkanını açamayan esnafa maddi destek



Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf için çeşitli destek paketleri açıklayan İzmit Belediyesi yönetmelikler gereği kapalı olan, paket servis yapamayan ve ekonomik durumu bozulan kafe işletmecilerini, lokantacıları, kahvehanecileri, çiçekçileri, kantin işletmecilerini, oyun salonu işletmecilerini, kuaförleri, berberleri, müzisyenleri, terzileri ve ayakkabıcıları da unutmadı.



ESNAFA NEFES ALDIRACAK

İhtiyaç sahibi vatandaşların her türlü talebine cevap vermek adına yoğun bir çalışma gerçekleştiren İzmit Belediyesi gıda, giyim ve fatura ödemeleri gibi desteklerin yanı sıra esnafa maddi destek yapacağını da açıkladı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülünde hayata geçirilen uygulama neticesinde 17 Mayıs’a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde iş yerlerini açamayan esnafa nakit yardım yapılacak.