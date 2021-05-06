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06 May 2021 - 20:13- Gündem G: 06 May 2021 - 20:15

Son 24 saatte korona virüsten 304 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 304 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 388 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 304 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 42 bin 187’e yükseldi. Toplamda 48 milyon 712 bin 606 test yapıldı. Bugün yapılan 253 bin 382 testten, 22 bin 388 yeni vaka sayısı, 2 bin 401 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 977 bin 982 olduğu, bugün iyileşen 37 bin 298 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 626 bin 799’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 378 olduğu açıklandı.
# covid-19

06 May 2021 - 20:13 - Gündem

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