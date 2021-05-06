İzmit’te 19 halk pazarı  8 ve 15 Mayıs’ta açık olacak 

Pazarcının elinde bulunan meyve ve sebzelerin çürümemesi için İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı halk pazarı genelgesiyle birlikte İzmit’te 19 halk pazarı 8 ve 15 Mayıs cumartesi günleri açık olacak. Saat 10:00-17:00 arasında açık olacak semt pazarlarında sosyal mesafeye ve iki tezgah arasındaki açıklığa dikkat edilecek. Belirli sayıda vatandaşın alınacağı pazarlarda sadece yaş meyve ve sebze satışı yapılabilecek. İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri ve güvenlik güçleri de pazarlarda sıkı denetimde bulunacak.
İZMİT’TE KURULACAK PAZARLAR
8 ve 15 Mayıs tarihinde açık olacak semt pazarları şunlar: Kuruçeşme, Tavşantepe, Yenidoğan, Yenişehir, Dünya Bankası, Çukurbağ, Alikahya, Yeşilova, 42 Evler, Doğukışla, Ayazma, Plaj Yolu, Gültepe, Akmeşe, Doğukışla, Yuvam, Kozluk, Yahya Kaptan ve Topçular.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.