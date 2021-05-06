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06 May 2021 - 20:15- Gündem G: 06 May 2021 - 20:17

İzmit’te 19 halk pazarı  8 ve 15 Mayıs’ta açık olacak 

Pazarcının elindeki ürünlerin çürümemesi için 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde İzmit’te 19 halk pazarı açılacak. Belirli sayıda vatandaşın alınacağı pazarlarda sadece sebze ve meyve satılacak

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Pazarcının elinde bulunan meyve ve sebzelerin çürümemesi için İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı halk pazarı genelgesiyle birlikte İzmit’te 19 halk pazarı 8 ve 15 Mayıs cumartesi günleri açık olacak. Saat 10:00-17:00 arasında açık olacak semt pazarlarında sosyal mesafeye ve iki tezgah arasındaki açıklığa dikkat edilecek. Belirli sayıda vatandaşın alınacağı pazarlarda sadece yaş meyve ve sebze satışı yapılabilecek. İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri ve güvenlik güçleri de pazarlarda sıkı denetimde bulunacak.


İZMİT’TE KURULACAK PAZARLAR
8 ve 15 Mayıs tarihinde açık olacak semt pazarları şunlar: Kuruçeşme, Tavşantepe, Yenidoğan, Yenişehir, Dünya Bankası, Çukurbağ, Alikahya, Yeşilova, 42 Evler, Doğukışla, Ayazma, Plaj Yolu, Gültepe, Akmeşe, Doğukışla, Yuvam, Kozluk, Yahya Kaptan ve Topçular.
# İzmit

06 May 2021 - 20:15 - Gündem

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