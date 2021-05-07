 Hürriyet’ten  Kadir Gecesi mesajı

Kadir Gecesi’nin İslam dini ve toplumumuzdaki önemine dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Türlü zorlukların içinden el birliğiyle geçtiğimiz günlerde merhametin, iyiliğin, umut ve huzurun gecesi, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan Bayramı’nın da habercisi olan Kadir Gecesi’nin hem içinde bulunduğumuz yaşamın hem de gönül dünyamızın daha da huzur bulmasına vesile olmasını, ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa esenlikler, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Dualar eşliğinde huzur dolu bir gecenin ardından, mübarek Ramazan Bayramı’na da sizlerle birlikte sağlık, birlik ve beraberlikle ulaşmayı temenni ediyorum” dedi.