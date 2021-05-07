İzmit Belediyesi yeşil alanları  yaza hazırlıyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük tam kapanma sürecini fırsat bilerek kentin dört bir tarafında çim biçme ve yabani otlara karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Var gücü ile çalışan ekipler, Tepeköy Mahallesi ve çevresinde yeşil alanların bakımı ve çevre düzenlemesini yaparak alanı yaza hazır hale getirdi.
YABANİ OTLAR İLAÇLANIYOR
Daha temiz ve yaşanabilir bir İzmit için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Terzibayırı Mahallesi ve Akçakoca Mahallesi’nde yabani ot ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Kontrol dışında uzayan otların ve yollara sarkarak kötü bir görüntü oluşturan yabani otların ilaçlanarak kurutulması hedefleniyor. Kısıtlamanın kalkması ile birlikte vatandaşları temiz ve sağlıklı yeşil alanlarla karşılamak isteyen ekipler, çalışmalarını kentin dört bir yanında gerçekleştirmeye devam edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.