Yoğun bakımdaki korona hastasının günlük faturası 2 bin 982 lira

28 Nisan 2021’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) göre sağlık hizmetlerinde yüzde 20’e varan bir zam yapıldığı belirtildi. Cumhuriyet Gazetesi’nden Sibel Bahçetepe’nin haberine göre yapılan fiyat ve ilave oran artışı ile birlikte 3’üncü basamak bir hastanede yoğun bakım ünitesinde yatan Koronavirüs tanılı hastanın SGK’ya bir günlük paket fiyat faturası 2 bin 982 lira oldu. Değişiklik, Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından uygulamaya girdi.

İLAVE ÜCRET TALEP EDEMEYECEKLER

İzmir Tabip Odası Üyesi Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, kurumla sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel hastaneler/sağlık hizmet sunucuları SGK’ya sattıkları sağlık hizmetlerinin SGK’dan aldıkları bedeline ek olarak, sigortalı ve hak sahiplerinden de bu bedellerin iki katına kadar (yüzde 200) ilave ücreti 5510 sayılı Kanun gereği alabileceklerini, kamu hastanelerinin ise ilave ücret talep edemeyeceklerini belirtti.

İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK SAĞLIK HİZMETLERİ:

Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi hizmetleri, kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), yeni doğana verilen sağlık hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, hemodiyaliz tedavileri, kardiyovasküler cerrahi işlemler ve işitsel implant işlemlerinden ilave ücret alınamaz.

NELERE İLAVE ÜCRET UYGULANACAK?

Yapılan bu düzenleme ile;

- Vaka başı poliklinik hizmetlerinde yüzde 15,

- Radyoloji MR, BT, ultrason, grafi ve tetkiklerde yüzde 10,

- Kan bileşenlerinde yüzde 20,

- Tıbbi malzeme fiyatlarında yüzde 10,

- Ve bunların haricindeki bütün hizmetlerde ise yüzde 15 artış sağlanmıştır.

- 3. basamak üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde tanıya dayalı bazı işlemlere, ödenen yüzde 20 lik ilave oran yüzde 30’a çıkarılmıştır.

- 3.basamak üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri fiyatlandırmasında ilave oran uygulanacak işlemlere yüzde 10 ilave edilmiştir.

Böylece SGK, en çok 3. basamak hastanelerinde olmak üzere kamu/ özel tüm sağlık işletmelerinden satın aldığı sağlık hizmetlerinin fiyatlarına yüzde 15-20 arasında fiyat artışı yapmıştır.

“ COVID-19 TANILI HASTANIN BİR GÜNÜ 2982 TL”

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi; “Şu anda toplam yoğun bakım yatak sayısının yüzde 40,9’u, yetişkin yoğun bakımın ise yüzde 35,7’si özel sektörünün elindedir. Pandemi süresince de yapılan SUT değişikliği ile iki defa yoğun bakım ücretleri arttırılmıştır. Yapılan fiyat ve ilave oran artışı ile birlikte 3. basamak bir hastanede yoğun bakım ünitesinde yatan COVID-19 tanılı hastanın SGK’ya bir günlük paket fiyat faturası 2982 TL olmuştur.

“218 TL İLAVE ÜCRET ÖDEMEKTEDİR”

3.basamak özel sağlık kuruluşu polikliniğine müracaatlarda SGK’nın ve vatandaşların özel hastaneye yaptığı ödemelerde yüzde 15 fiyat artışı olmuştur. Kardiyoloji polikliniğine müracaat eden bir hasta için sadece muayene parası olarak SGK özel hastaneye 109 TL öderken, vatandaş ayrıca doğrudan hastaneye 218 TL ilave ücret ödemektedir. Zamdan önce bu ilave ücret miktarı 190 TL idi.”