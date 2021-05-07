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07 May 2021 - 13:07- Asayiş G: 07 May 2021 - 13:12

Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı öldü

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin eski çalışanı Nurşen Taş (39), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Nurşen Taş, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine evde tedavisine başlanılan Taş, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 gündür özel hastanede tedavi gören Nurşen Taş, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Nurşen Taş'ın cenazesi Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
# Derince, koronavirüs

07 May 2021 - 13:07 - Asayiş

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