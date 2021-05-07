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07 May 2021 - 13:23- Gündem G: 07 May 2021 - 13:25

İzmit Belediyesi asfalt ekibi iş başında

Baharın gelmesi ve tam kapanmayla birlikte asfalt ve yama çalışmalarını yoğunlaştıran İzmit Belediyesi, bozulan yolları hızlı bir şekilde onarıyor

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Kentin her noktasında yaptığı asfalt çalışmalarıyla ulaşım kalitesini artıran İzmit Belediyesinin asfalt yama ekipleri, bahar aylarının gelmesi ve tam kapanma dönemiyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sabahın erken saatlerinde makine başına geçen ekipler, eksiklikleri gidermek adına kentin her noktasında hızlı bir şekilde asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt çalışması ekibi Kuruçeşme Fatih Mahallesi Akdeniz Sokak ve 28. Sokak ile Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’nde yama çalışması yaptı.
# İzmit

07 May 2021 - 13:23 - Gündem

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