Anneler günü, İzmit ve Atatürk'ün annesinin cenazesine gidememesinin duygulu hikayesi

Pazar günü Anneler Günü..

Pandemi nedeniyle evlerimize kapandığımız bu günlerde, birçok kişi eğer ayrı evde oturuyorsa “virüs bulaştırırız” endişesiyle annelerini babalarını çok az görebiliyor. Yakında da uzakta da olsa durum genelde böyle. Herkesin içinde, büyüklerine virüs bulaştırma endişesi var.

Ne yazık ki, dışarı çıkma yasağı nedeniyle yine birçok kişi ölmüş annelerine her Anneler Günü’nde yapmayı gelenek haline getirdiği kabir ziyaretini de yapamayacak.

16 OCAK, İZMİT, ATATÜRK VE ANNESİ

Bir süre önce sosyal medya hesabımdan benzer bir yazı paylaşmıştım. Ancak bu Anneler Günü’nde siz Kocaeli okurlarını da bilgilendirmek istedim.

Hatırlanacağı gibi, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak "Basın Onur Günü" adı altında her 16 Ocak’ta anma etkinlikleri düzenlenir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin ilanından 9 ay önce, 16 Ocak 1923'de İzmit'te gerçekleştirdiği. Cumhuriyet ile ilgili fikirlerini ilk kez dile getirdiği tarihi basın toplantısının yıl dönümüdür bu tarih. Mustafa Kemal Atatürk, bu çok önemli toplantıya gelirken acı bir olay yaşamıştı. Ancak acısını yüreğine gömmek zorunda kalmıştı. Ankara'dan trenle İzmit'e gelirken, toplantıdan bir gün önce yani 15 Ocak 1923'de Eskişehir yakınlarında iken İzmir'deki hasta annesi Zübeyde Hanım'ın vefat ettiğini ibir telgraf iletisiyle öğrenir.

CENAZEYE GİDEMEDİ

Mustafa Kemal Atatürk, o güne kadar çok büyük sıkıntılar çeken annesi Zübeyde Hanım'ın ölümüne çok üzülür. Ancak annesinin de rüyası olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile ilgili belki de ilk adımın atılacağı, ilk kez Cumhuriyet fikrinin dile getirileceği, dönemin gazeteci ve yazarlarının tepkilerinin alınacağı toplantı çok önemliydi. Haberi aldıktan sonra bir süre düşünür. Gözleri nemlenir. "Validemi münasip bir törenle gömünüz" diye bir telgraf çeker. İzmit'e devam eder.

TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN DUYGULU CÜMLELER

Mustafa Kemal Atatürk işte 16 Ocak 1923’deki bu toplantıyı bu şartlar altında düzenler. İlk kez Cumhuriyet ile ilgili fikirlerini burada dönemin gazeteci ve yazarlarına açıklar. Hatta burada o gazeteci ve yazarlarla sohbet sırasında, “Yeni kuracağımız devlet modeli sizce ne olacak?” diye sorduğunda, çoğunluk tereddütsüz, “Tabi ki hilafet, siz de halife olacaksınız” şeklinde cevap alınca “Efendiler.. Bilemediniz.. Yeni devlet modeli Cumhuriyet olacak, halk kendi kendisini idare edecek” diyerek Cumhuriyet fikrini öyle açar..

Mustafa Kemal Atatürk ancak 10 gün kadar sonra annesinin İzmir Karşıyaka'daki mezarını ziyarete gidbilir. Orada, okuyanın boğazını düğümleyen, birçoğunuzun ilk kez duyacağı aşağıdaki uzun cümleler dökülür ağzından. İste Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ziyarette annesi ile ilgili söyledikleri: "Zavallı validem, bütün millet için mefkure olan İzmir'in mukaddes topraklarına vücudunu vermiş bulunuyor. Arkadaşlar, ölüm yaratılışın en tabii bir kanunudur. Fakat böyle olmakla beraber bazen ne hazin tecelliler arz eder. Burada yatan validem, zulmün, cebrin bütün milleti felaket uçurumuna götüren keyfi bir idarenin kurbanı olmuştur. Bunu izah etmek için müsaade buyurursanız ıstıraplı hayatının bariz birkaç noktasını arz edeyim. Abdülhamit devrinde idi. 1320 (1905) tarihinde mektepten henüz Erkan-ı Harp yüzbaşısı olarak çıkmıştım. Hayata ilk adımı atıyordum. Fakat bu adım hayata değil, zindana tesadüf etti. Hakikaten bir gün beni aldılar ve despot idarenin zindanlarına koydular. Orada aylarca kaldım. Validem bundan ancak hapishaneden çıktıktan sonra haberdar olabildi ve derhal beni görmeye koştu. İstanbul'a geldi. Fakat orada kendisiyle ancak üç-beş gün görüşmek nasip oldu. Çünkü tekrar despot idarenin hafiyeleri, casusları, cellatları ikametgahımızı sarmış ve beni alıp götürmüşlerdi. Validem ağlayarak arkamdan takip ediyordu. Beni sürgün yerime götürecek olan vapura bindirirlerken benimle görüşmekten men edilmiş olan validem, gözyaşlarıyla Sirkeci rıhtımında elemler ve kederler içinde terk edilmiş bulunuyordu. Sürgün yerinde geçirdiğim mücadeleler onun hayatını ıstıraplar ve gözyaşları içinde geçirtmiştir. Mütareke zamanında Anadolu'ya geçtiğim vakit, validemi mustarip bir halde İstanbul'da terke mecbur olmuştum. Yanımda kendisinin refakatime verdiği bir adamım vardı. Bunu Erzurum'dan İstanbul'a gönderdiğim zaman validem, bu adamın yalnız olarak geldiğinden haberdar olduğu dakikada, benim hakkımda halife ve padişah tarafından verilmiş olan idam kararının infaz edildiğini zanneylemiş ve bu zan kendisini felce uğratmıştı. Ondan sonra bütün mücadele seneleri onun hayatını elem, ıstırap içinde geçirtmişti. Padişah ve hükümetinin ve bütün düşmanların daima baskı ve işkencesi altında kalmıştı. İkametgahı bin türlü sebep ve vesilelerle basılır ve aranır, kendisi rahatsız edilirdi. Validem üç buçuk senelik bütün gece ve gündüzlerini gözyaşları içinde geçirdi. Bu gözyaşları ona gözlerini kaybettirdi. Validemin kaybından şüphesiz çok üzgünüm. Fakat bu üzüntümü gideren ve beni teselli eden bir husus vardır ki, o da anamız vatanı yok olmaya götüren idarenin artık bir daha dönmemek üzere yokluk mezarına götürülmüş olduğunu görmektir. Validemin kabri önünde ve Allah'ın huzurunda yemin ediyorum, bu kadar kan dökerek milletin elde ettiği hakimiyetin muhafazası için gerekirse validemin yanına gitmekte asla tereddüt etmeyeceğim. Milli hakimiyet uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun."

Herkesin Anneler Günü Kutlu olsun..