Eski İstanbul Caddesi bugün bitiyor

İzmit 28 Haziran Mahallesi eski İstanbul Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışmasını yerinde gören Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnaflar teşekkür etti. Asfalt çalışması ile caddenin güzelleşeceğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Caddemizin 300 metrelik bölümünün komple asfaltını yeniliyoruz. Bugün bitecek çalışmayla caddemiz çok daha nezih ve güzel olacak” dedi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Mahalle Başkanı Şenol Gündüz ve teşkilat üyelerinin de hazır bulunduğu incelemede, çalışanlarla bir hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükakın, çevredeki esnaflara da sohbet etti.

“YÜZLERİNDEKİ TEBESSÜMDE GÖREBİLİYORUZ”

“Bizim aşkımız da sevdamız da hemşerilerimize hizmet etmektir” diyerek inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Halka hizmet hakka hizmet düsturu ile gece gündüz demeden Kocaeli halkı için çalışıyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Bulvar, cadde, yol, üstyapı ve altyapı işleri, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, atık su hatları, çevre düzenlemeleri, spor tesisleri yanında ulaşım projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kocaeli’nin tamamında hizmet üretiyoruz. Halkımızın hizmetleri ortaya koyduğumuzda bugün de olduğu gibi balkonlarında oturan vatandaşlarımızın yüzlerindeki tebessümde görebiliyoruz. Tam kapanmayı da fırsat bilerek şehrimiz için yapmamız gereken irili ufaklı yüzlerce işi yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

“85 MİLYON TL’LİK BİR BÜTÇE AYIRDIK”

“İzmit’imize yakışan eserleri ve hizmetleri yapmaya devam ediyoruz” diyerek asfalt çalışmasında emeği geçen çalışanlara teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler, Bayraktar ve bölgedeki köylerimize konforlu ulaşım için 12 Milyon TL’lik bir yatırım yaptık. İzmit Kuruçeşme Tramvay hattı içinde 85 Milyon TL’lik bir bütçe ayırdık. Bunun yanında birçok projemiz de kent genelinde devam ediyor” diyerek sözlerini tamamladı. AK Parti 28 Haziran Mahalle Başkanı Şenol Gündüz ise, “Öncelikli olarak kentimizin tamamında gerçekleştirdiği sayısız eserler için Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkürü de eski İstanbul Yolu Caddemizde gerçekleştirdiği asfaltlama çalışması için yapmak istiyorum. Mahalle ve cadde sakinlerimiz burada bir çalışma yapılmasını arzu ediyorlardı. Tahir Başkanımız bunu gerçekleştirdi. Kendisine ve ekibine bu güzel eser siyaseti için bir kez mahallemiz adına şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini sarf etti.