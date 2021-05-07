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07 May 2021 - 14:29- Gündem G: 07 May 2021 - 14:31

Başiskele’de Mezarlıklara Yeni Parke Yollar

Başiskele Belediyesi, vatandaşların bayramda kabir ziyaretlerini daha güvenli ve rahat şekilde yerine getirmeleri için ilçedeki mezarlıkların yollarını kilitli parke taşlarıyla kaplıyor.

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Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını süratli bir şekilde sürdüren Başiskele Belediyesi ekipleri,   vatandaşların kabir ziyaretlerini daha sağlıklı ve güzel bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için mezarlıkların yollarına kilitli parke taşları döşüyor. Ekipler son olarak Yuvacık Fatih Mezarlığı’nın 140 metrelik yolu ile Yuvacık Merkez Mezarlığı’nın 200 metrelik yolunu kilitli parke taşlarıyla kaplama çalışmalarına başladı.

Parke yol çalışmalarının Ramazan Bayramı Arife gününe kadar tamamlanarak halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.

07 May 2021 - 14:29 - Gündem

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