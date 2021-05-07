Başiskele’de Mezarlıklara Yeni Parke Yollar

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını süratli bir şekilde sürdüren Başiskele Belediyesi ekipleri, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha sağlıklı ve güzel bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için mezarlıkların yollarına kilitli parke taşları döşüyor. Ekipler son olarak Yuvacık Fatih Mezarlığı’nın 140 metrelik yolu ile Yuvacık Merkez Mezarlığı’nın 200 metrelik yolunu kilitli parke taşlarıyla kaplama çalışmalarına başladı.
Parke yol çalışmalarının Ramazan Bayramı Arife gününe kadar tamamlanarak halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.