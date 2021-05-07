Darıca’da Kadir Gecesi’ne özel program

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan Darıcalıların Ramazan coşkusunu evlerinde yaşamaları için adım atan ve 7’den 70’e herkes için program hazırlayan Darıca Belediyesi, geleneksel Ramazan eğlencelerinden olan orta oyunları ve Hacivat ile Karagöz gösterilerinin yanı sıra Kur’an tilaveti ve sohbet programlarıyla da Darıcalılara dolu dolu bir Ramazan yaşatıyor.

KADİR GECESİ ÖZEL PROGRAMI

Kadir Gecesi için de özel bir program hazırlayan Darıca Belediyesi, Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Mehmet Bilir’i Darıcalılarla buluşturacak. 8 Mayıs Cumartesi saat 20.45’te başlayacak Kadir Gecesi özel programı sosyal medyadan canlı yayınlanacak. Kadir Gecesi Özel Programı’nda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Darıca İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar ve Din Hizmetleri Uzmanı Yaşar Deveci ile sohbet programı gerçekleşecek. Bayram Gündoğdu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katılacak ve Ramazan ayında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verecek.

BAŞKAN BIYIK’TAN KADİR GECESİ MESAJI

Darıcalıların Kadir Gecesi’ni tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ın son günlerini yaşıyoruz. Ramazanla birlikte zenginleşen ve Kadir Gecesi’nde doruğa çıkan manevi güzelliklerimizin, sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularıyla toplumsal huzur içinde artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu gece dargınlıklara, kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği geçerli kılmak için de bize önemli fırsatlar sunmaktadır. Biz de Darıca Belediyesi olarak tüm halkımızla manevi paylaşımda bulunacağımız bir mübarek güne daha ulaşmanın heyecanını ve huzurunu yaşıyoruz. Kadir Gecesi özel programımızla sosyal medya üzerinden canlı yayınla vatandaşlarımızla buluşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli Darıcalı hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; tüm insanlığa hayırlar getirmesini cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.”