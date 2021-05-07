Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
07 May 2021 - 16:16- Gündem G: 07 May 2021 - 16:18

Darıca’da Kadir Gecesi’ne özel program

Darıca Belediyesi, Sosyal Medya Ramazan Etkinlikleri kapsamında Kadir Gecesi özel programı düzenliyor. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Şampiyonu Mehmet Bilir’in katılacağı program sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak.

mask

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan Darıcalıların Ramazan coşkusunu evlerinde yaşamaları için adım atan ve 7’den 70’e herkes için program hazırlayan Darıca Belediyesi, geleneksel Ramazan eğlencelerinden olan orta oyunları ve Hacivat ile Karagöz gösterilerinin yanı sıra Kur’an tilaveti ve sohbet programlarıyla da Darıcalılara dolu dolu bir Ramazan yaşatıyor.

KADİR GECESİ ÖZEL PROGRAMI

Kadir Gecesi için de özel bir program hazırlayan Darıca Belediyesi, Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Mehmet Bilir’i Darıcalılarla buluşturacak.  8 Mayıs Cumartesi saat 20.45’te başlayacak Kadir Gecesi özel programı sosyal medyadan canlı yayınlanacak.  Kadir Gecesi Özel Programı’nda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Darıca İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar ve Din Hizmetleri Uzmanı Yaşar Deveci ile sohbet programı gerçekleşecek. Bayram Gündoğdu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katılacak ve Ramazan ayında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verecek.

BAŞKAN BIYIK’TAN KADİR GECESİ MESAJI

Darıcalıların Kadir Gecesi’ni tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ın son günlerini yaşıyoruz. Ramazanla birlikte zenginleşen ve Kadir Gecesi’nde doruğa çıkan manevi güzelliklerimizin, sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularıyla toplumsal huzur içinde artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu gece dargınlıklara, kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği geçerli kılmak için de bize önemli fırsatlar sunmaktadır. Biz de Darıca Belediyesi olarak tüm halkımızla manevi paylaşımda bulunacağımız bir mübarek güne daha ulaşmanın heyecanını ve huzurunu yaşıyoruz. Kadir Gecesi özel programımızla sosyal medya üzerinden canlı yayınla vatandaşlarımızla buluşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli Darıcalı hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; tüm insanlığa hayırlar getirmesini cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.”

# koronavirüs

07 May 2021 - 16:16 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele’de Mezarlıklara Yeni Parke Yollar mask
Başiskele’de Mezarlıklara Yeni Parke Yollar
İzmit Belediyesi asfalt ekibi iş başında mask
İzmit Belediyesi asfalt ekibi iş başında
İzmit Belediyesi yeşil alanları  yaza hazırlıyor mask
İzmit Belediyesi yeşil alanları  yaza hazırlıyor
 Hürriyet’ten  Kadir Gecesi mesajı mask
 Hürriyet’ten  Kadir Gecesi mesajı
İzmit Belediyesi ile sokaklar hem temiz hem de rengârenk mask
İzmit Belediyesi ile sokaklar hem temiz hem de rengârenk
Samsun Atakum'da 110 m2 dükkan icradan satılık mask
Samsun Atakum'da 110 m2 dükkan icradan satılık
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Pazarcılar tek günlük  açılmadan korkuyor mask
Pazarcılar tek günlük  açılmadan korkuyor
35 yaşında koronaya yenildi mask
35 yaşında koronaya yenildi
Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi mask
Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi
İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı mask
İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
Kocaeli’de mikroçip uygulaması haftaya başlıyor mask
Kocaeli’de mikroçip uygulaması haftaya başlıyor
Sesin geldiği çalıları kaldırınca, hemen itfaiyeyi aradılar! mask
Sesin geldiği çalıları kaldırınca, hemen itfaiyeyi aradılar!

GALERİ

Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele mask
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı mask
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı mask
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar mask
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar
Sesin geldiği çalıları kaldırınca, hemen itfaiyeyi aradılar! mask
Sesin geldiği çalıları kaldırınca, hemen itfaiyeyi aradılar!
Roman askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’yı dışarı döktü mask
Roman askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’yı dışarı döktü
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL