Şehri bayraklarla donatıyoruz!

Hodri Meydan Derneği bayrak kampanyası başlattı. Yapılan açıklamada şu şekilde.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA, BAYRAĞIM SOKAĞIMDA

KOCAELİSPOR’umuzun çıkmış olduğu şampiyonluk yolunda belediyelerimiz ile yapmış olduğumuz şehrimizin çeşitli ilçelerinde ki merkez noktalarına asılacak bayrak çalışmasının yanı sıra, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak bizler de taraftarlarımızı, yaşadıkları mahallelerde BAYRAKSIZ SOKAK KALMAMASI için, bir organizasyon planlayarak bu önemli süreçte takımımıza destek olmaya davet ediyor ve bu duruma istinaden; “Şampiyonluk Yolunda, Bayrağım Sokağımda!“ diyebilmek adına bayrak kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Derneğimiz nezdinde yaptıracak olduğumuz bayraklardan temin etmek isteyen taraftarlarımız, aşağıda bulunan iletişim numarasından Üni Hodri Meydan temsilcimize siparişlerini verebilirler.

Enes Taban : 0 541 470 41 08

NOT: Bayraklarımız isteğe özel “3x5 500 TL” ya da “2x4 400 TL” şeklinde yaptırılacak olup, her kişinin bayrağı istemiş olduğu bölgeye bizzat derneğimiz tarafından asılacaktır. Siparişleriniz kişiye özel olacağı için “ARMANIN ALTINA YAZILMASINI İSTEDİĞİNİZ CÜMLE VE ÖLÇÜLERİNİZ İLE BİRLİKTE İLETİNİZ.”