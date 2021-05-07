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07 May 2021 - 16:18- Spor G: 07 May 2021 - 16:19

Şehri bayraklarla donatıyoruz!

Hodri Meydan Derneği bayrak kampanyası başlattı. Yapılan açıklamada şu şekilde. ŞAMPİYONLUK YOLUNDA, BAYRAĞIM SOKAĞIMDA KOCAELİSPOR’umuzun çıkmış oldu...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Hodri Meydan Derneği bayrak kampanyası başlattı. Yapılan açıklamada şu şekilde.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA, BAYRAĞIM SOKAĞIMDA

KOCAELİSPOR’umuzun çıkmış olduğu şampiyonluk yolunda belediyelerimiz ile yapmış olduğumuz şehrimizin çeşitli ilçelerinde ki merkez noktalarına asılacak bayrak çalışmasının yanı sıra, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak bizler de taraftarlarımızı, yaşadıkları mahallelerde BAYRAKSIZ SOKAK KALMAMASI için, bir organizasyon planlayarak bu önemli süreçte takımımıza destek olmaya davet ediyor ve bu duruma istinaden; “Şampiyonluk Yolunda, Bayrağım Sokağımda!“ diyebilmek adına bayrak kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Derneğimiz nezdinde yaptıracak olduğumuz bayraklardan temin etmek isteyen taraftarlarımız, aşağıda bulunan iletişim numarasından Üni Hodri Meydan temsilcimize siparişlerini verebilirler.

Enes Taban : 0 541 470 41 08

NOT: Bayraklarımız isteğe özel “3x5 500 TL” ya da “2x4 400 TL” şeklinde yaptırılacak olup, her kişinin bayrağı istemiş olduğu bölgeye bizzat derneğimiz tarafından asılacaktır. Siparişleriniz kişiye özel olacağı için “ARMANIN ALTINA YAZILMASINI İSTEDİĞİNİZ CÜMLE VE ÖLÇÜLERİNİZ İLE BİRLİKTE İLETİNİZ.”

# destek

07 May 2021 - 16:18 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek - ne şampiyonluğu yahu ? kaçıncıyız baksanıza puanlara birilerinin başarılıyız gazına gelmemek lazım .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 19:00
01

Tekin 41 - Bosuna ugras.Siyaset karisti sporumuza.Cikamaz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 18:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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