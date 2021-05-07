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07 May 2021 - 17:33- Gündem G: 07 May 2021 - 17:36

AKP'nin "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı video silindi

AKP'nin resmi sosyal medya hesabından "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaşılan ve CHP'nin 128 milyar dolar iddialarına yanıt verilen video silindi.

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AKP'nin Twitter hesabı üzerinden hafta için "Yarın saat 14.00'te" ifadeleriyle duyurduğu paylaşım heyecan yaratmış, ertesi gün de paylaşılan videoda  CHP'ye yönelik bir çizgi film hazırlandığı ortaya çıkmıştı. "Yalan üretim merkezi" adıyla sunulan filmde, son dönemlerin en tartışmalı konusu olan 128 milyar dolar iddialarına da yanıt verilmişti.

VİDEO SİLİNDİ

Partinin hesabından paylaşılan ve en son "Devamı gelecek..." şeklinde bitirilen animasyon, sosyal medyada da ilgi uyandırmıştı. Ancak bugün AKP Medya ve Tanıtım Başkanlığı'nın hazırlattığı "Yalan Üretim Merkezi" notuyla CHP'yi hedef aldığı çizgi film partinin resmi hesabından silindi. Videonun ardından 128 milyar dolar tartışması yeniden hız kazanmıştı.

"Z KUŞAĞI SİZİ SEÇİMLERDE ÇİZGİ FİLM YAPACAK"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, videoya ilişkin yöneltilen bir soruya "Soru soruyoruz her gün farklı bir cevap alıyoruz. Şimdi de Z kuşağı çizgi film seviyor diye benim çizgi filmimi yapmışlar. Allah bunlara akıl fikir versin. Bekleyin, bekleyin Z kuşağı önümüzdeki seçimlerde sizi çizgi film yapacak." sözleriyle yanıt vermişti.
# chp

07 May 2021 - 17:33 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Gören Göz - eski bir akpartili olarak verdiğim emeklere acıyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 20:13
01

Golgi Cismi - Yakında kendini tarihten sildirir biraz daha Zaytunga düşecek seviyede hareket etsin hep birlikte göreceğimizden kuşkum yok.Avrupa’da filan bu hareketleri yapsa dünya düzeyinde yuhalanırdı diye düşünüyorum!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 19:14
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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