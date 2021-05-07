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07 May 2021 - 18:18- Gündem G: 07 May 2021 - 18:19

İzmit’teki camiler tam kapanma  sonrası için dezenfekte ediliyor

İzmit Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde kapalı olan camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak camileri tam kapanma sonrasına hazır hale getiriyor

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Koronavirüsün ilk gününden bu yana özellikle camileri dezenfekte eden İzmit Belediyesi, tam kapanma sürecinde de dezenfekte izlemlerini hızlandırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilmeleri için kentteki tüm camilerde hijyen uygulamasına devam ediyor.


BİRÇOK ÇALIŞMAMIZ VAR
İzmit halkının sağlığı için yapılan çalışmalara ilişkin konuşan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, “ Koronavirüs sürecinden İzmit halkımızın sağlığı ve refahı için Covid-19 vakalarının görüldüğü mekanların ilaçlanması, sivrisinek ilaçlaması, Kocaeli’deki tüm ilçelerden gelen taksi ve kamu araçlarının dezenfekte edilmesi, yaralı hayvanların yerinde mobil tedavi aracı ile tedavi edilmeleri ve aşılanmalı, sokaktaki dostlarımız için belediyemize ait besleme alanlarına mama bırakılması gibi birçok çalışmamız var.” dedi.


CEMAATİMİZ REFAHI İÇİN
Dr. Mehmet Çetinkaya, “Tüm bu çalışmalarımıza ek olarak tam kapanma sürecinde kapalı olan camilerimizde de dezenfekte ve temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Dinimize göre insan ve toplum için yapılan hayır Allah için yapılmış demektir. Bu açıdan, ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ diyerek camilerimizi dezenfekte edip tam kapanma sonrası cemaatimizin refahı için hazır hale getiriyoruz. Talep eden tüm camilerimizde temizlik ve dezenfekte çalışması yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

# Kocaeli, İzmit, covid-19, koronavirüs

07 May 2021 - 18:18 - Gündem

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