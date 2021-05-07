Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
07 May 2021 - 20:38- Gündem G: 07 May 2021 - 20:40

Son 24 saatte korona virüsten 278 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 278 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 107 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

mask

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 278 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 42 bin 465’e yükseldi. Toplamda 48 milyon 963 bin 800 test yapıldı. Bugün yapılan 251 bin 194 testten, 20 bin 107 yeni vaka sayısı, 2 bin 210 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 998 bin 89 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 529 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 662 bin 328’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 260 olduğu açıklandı.
# covid-19

07 May 2021 - 20:38 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit’teki camiler tam kapanma  sonrası için dezenfekte ediliyor mask
İzmit’teki camiler tam kapanma  sonrası için dezenfekte ediliyor
Darıca’da Kadir Gecesi’ne özel program mask
Darıca’da Kadir Gecesi’ne özel program
Başiskele’de Mezarlıklara Yeni Parke Yollar mask
Başiskele’de Mezarlıklara Yeni Parke Yollar
İzmit Belediyesi asfalt ekibi iş başında mask
İzmit Belediyesi asfalt ekibi iş başında
İzmit Belediyesi yeşil alanları  yaza hazırlıyor mask
İzmit Belediyesi yeşil alanları  yaza hazırlıyor
 Hürriyet’ten  Kadir Gecesi mesajı mask
 Hürriyet’ten  Kadir Gecesi mesajı
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Pazarcılar tek günlük  açılmadan korkuyor mask
Pazarcılar tek günlük  açılmadan korkuyor
35 yaşında koronaya yenildi mask
35 yaşında koronaya yenildi
Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi mask
Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi
Kalbimde yara açsa da Kocaelispor’u çok seviyorum mask
Kalbimde yara açsa da Kocaelispor’u çok seviyorum
İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı mask
İş merkezindeki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
Kocaeli’de mikroçip uygulaması haftaya başlıyor mask
Kocaeli’de mikroçip uygulaması haftaya başlıyor

GALERİ

Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele mask
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı mask
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı mask
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar mask
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar
Sesin geldiği çalıları kaldırınca, hemen itfaiyeyi aradılar! mask
Sesin geldiği çalıları kaldırınca, hemen itfaiyeyi aradılar!
Roman askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’yı dışarı döktü mask
Roman askerin öldürüldüğü iddiası Yeşilova’yı dışarı döktü
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL