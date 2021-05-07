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07 May 2021 - 20:41- Gündem G: 07 May 2021 - 20:43

Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti!

Koronavirüse karşı tam kapanma dönemine geçilmesinin ardından vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. Bu çerçevede vaka sayısı 5 bine kadar düşerse üç aşamalı normalleşme sürecine geçilmesi planlanıyor. Bu üç aşamanın tarihleri ise 17 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz olarak belirlendi.

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17 günlük tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 5'te sona eriyor. Tedbirlerin 1 hafta uzatılmasıyla ilgili iddialara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gündemimizde yok" yanıtını vermişti. Bu kapsamda tam kapanma açıklandığı şekilde Ramazan Bayramı sonrasında biterse, normalleşme planı vaka sayılarına göre 3 aşamalı işleyecek. 17 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz'a ayarlı yol haritasının detayları belli oldu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

HaberTürk'ün haberine göre; geçen yıl, vaka sayılarında belli bir düşüş sağlanmasının ardından önce mayıs ayında AVM'ler, 1 Haziran'dan itibaren de kafe, restoran ve eğlence mekânları gibi insanların yoğun olarak bir arada bulunduğu yerler açılmıştı. Ardından bazı illerde ve bölgelerde vaka patlamaları meydana gelmişti.

17 MAYIS SONRASI

İlk olarak kısıtlamalardan en çok etkilenen restoran, kafe gibi işletmeler açık alanlarında (bahçe, cadde üzeri vb.) hizmet verebilecek şekilde kapılarını açacak. Dış mekanı olmayan işletmelere belediyeler tarafından geçici imkanlar sağlanacak. İşletmelerde saat sınırı ise 21:00 olacak.

1 HAZİRAN SONRASI

Önce 17 Mayıs sonrası sadece pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kaldırılacak. Yaz sezonunun da başlamasıyla artık tam normalleşmeye bir adım daha yaklaşılmış olacak. Tüm eğlence mekanları ülke genelinde yeme içme yerleri de dahil olmak üzere artık saat 22:45'e kadar açık tutulabilecek. Yine tüm işletmeler açık alanlarda hizmet verecek şekilde faaliyet sürdürebilecek. Tatil kısıtlamaları da sona erecek. Eğitim kurumları bu süreçte de kapalı olmaya devam edecek ve uzaktan eğitim ile dönem sonlandırılacak.

1 TEMMUZ SONRASI

Bu tarihten sonra aşılama oranlarındaki artışın da katkısıyla artık tüm kısıtlamalarda önemli ölçüde sonlandırmaya gidilecek. Yeme-içme mekanlarının kapalı alanları da hizmete açılabilecek. Hemen hemen tüm yasaklar kaldırılırken eğitimde kapıların açılması artık eylüle kalacak. Vaka tablosunun kötüye gitmesi hâlinde ise tedbirler ağırlaştırılacak. Vaka sayıları düşüşe geçmezse toplumun büyük bir kısmı aşılanana kadar yeni tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.
# eğitim

07 May 2021 - 20:41 - Gündem

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