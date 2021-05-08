Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
08 May 2021 - 09:14- Siyaset G: 08 May 2021 - 09:15

Tamyüksel, Soylu’yu bombaladı

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, Genel Başkanları Meral Akşener için “Stajyer İçişleri Bakanı diyen” mevcut İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu'na başlatılan inceleme üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sert sözlerle eleştirmişti. Soylu, inceleme hakkında 'aptallık' ifadelerini kullanan Akşener'e, dün katıldığı canlı yayında, “Meral Akşener bana aptal dedi. Biz birlikte siyaset yaptık Doğru Yol Partisi'nde. O da biliyor ki biz onu çok iyi tanırız. Tekrar ediyorum biz onu iyi tanırız. Bir hanımefendiye hiç yakışmaz. Bu kadar kibir, bu kadar kendini bilmezlik, Akşener 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptı. Stajyer İçişleri Bakanı. Biz onu iyi tanırız o da bizim onu iyi tanıdığımızı bilir. Değer sistemi olmadığını da biliriz" dedi.

TAMYÜKSEL BOMBALADI

Canlı yayında Merak Akşener’e yüklenen Süleyman Soylu’ya İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel’den cevap geldi. Sosyal Medya hesabı üzerinden Bakan Soylu’ya isim vermeden yüklenen Tamyüksel, bazı sorular yöneltti. Demokrat Parti Genel Başkanlığı dönemimi de eleştiren Tamyüksel, “Şimdi size bir kaç soru sorayım..” diyerek şu soruları yönlendirdi:

“- Genel Başkan olarak, Sadece 15 Ay Görevde kalabildiği Partide.. 12 Milyon Lira Harcama Yapan.

- Giydiği Çamaşırdan, Çoraba, kaldığı Otellerde ki Mini Bar harcamalarından, lüx Markalardan yaptığı alışverişe kadar. Hatta kullandığı vitamin haplarından, kuru temizleme giderlerine kadar Partiye fatura eden.

- Hatta ve hatta Türkiye’de; bir Siyasi Parti’den FETÖ’cülük ithamı ile ihraç edilen ilk kişi olan.

Konuşmalarında;

- AKP iktidarından önce işsizlik yüzde 6’ydı bugün 11.3’e çıktı. Başbakan at üstünde durmayı nasıl beceremediyse, ülke yönetmeyi de aynı şekilde beceremedi diyen.

- AKP hükümeti, yanlış ekonomi politikası sonucu bayramları da millete zehir etti. İnsanlarımız gülmeyi unuttu. Beceriksizlik ve yetersizlikle, Türkiye’yi krizle karşı karşıya bıraktılar. Paçalarından yolsuzluk akıyor. Türkiye'de ihale ve yandaş belediyeciliği yapılmaktadır diyen.

- Önce çıktın, ‘Arabulucuyum' dedin, şimdi bölgedeki Müslüman ülkelerin kalbini almakla görevlendirildin. Ey Recep Tayyip Erdoğan, boyun eğdin, emir eri oldun, milletin ümitlerini boşa çıkardın. Boyan döküldü Tayip Erdoğan diyen.

- AKP mensupları uzun zamandır genel başkanları ve başbakanlarını, Başbakan da kendisini padişah olarak görmek istiyor. Ülkemizde sadaka kültürü var. Türkiye'de 3 kişiden biri fukaralık sınırının altındadır. Eleştirilmesi gerekenler insanları bu duruma düşüren hükümettir diyen..

- Ama en sonunda da “Allah şahittir ki bütün bedenim kan gölüne dönse de Erdoğan'dan ayrılmayacağım” diyerek Emir Eri olan.

KİMDİR?”

08 May 2021 - 09:14 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Türkoğlu - Süleyman Soylu Pkk'nın ölüm listesinin ilk sırasında,hadi onlar sevmiyor..çünki aleni bir gerçek var Pkk'nın kökünü kazıyor.Tamyüksel sanırım bu durumdan rahatsızlık duyuyor

Yanıtla . 1Beğen . 4Beğenme 08 Mayıs 09:53
01

Şimal - Allah bu milleti , bu devleti bu iktidardan kurtarsın. İlk seçimde millet gereğini yapacak Allah’ın izniyle.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 08 Mayıs 09:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İlçe başkanları istifayı yerinde buldu mask
İlçe başkanları istifayı yerinde buldu
DEVA Partisi İl Başkanı Koç, ‘Esnaf Perişan, KOSGEB Desteği Sözde’ mask
DEVA Partisi İl Başkanı Koç, ‘Esnaf Perişan, KOSGEB Desteği Sözde’
BTP lideri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı mask
BTP lideri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı
DEVA Partisi yönetiminde istifa mask
DEVA Partisi yönetiminde istifa
Başaran: "Hükümet raf ömrünü tamamlamıştır" mask
Başaran: "Hükümet raf ömrünü tamamlamıştır"
İl Başkanlarından tek ses tek soru! 128 milyar dolar nerede? mask
İl Başkanlarından tek ses tek soru! 128 milyar dolar nerede?
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Pazarcılar tek günlük  açılmadan korkuyor mask
Pazarcılar tek günlük  açılmadan korkuyor
Kalbimde yara açsa da Kocaelispor’u çok seviyorum mask
Kalbimde yara açsa da Kocaelispor’u çok seviyorum
35 yaşında koronaya yenildi mask
35 yaşında koronaya yenildi
Ceza uygulanan vatandaştan şaşırtan sitem mask
Ceza uygulanan vatandaştan şaşırtan sitem
Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi mask
Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı öldü mask
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı öldü

GALERİ

BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi! mask
BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi!
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele mask
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı mask
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı mask
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar mask
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar
Sesin geldiği çalıları kaldırınca, hemen itfaiyeyi aradılar! mask
Sesin geldiği çalıları kaldırınca, hemen itfaiyeyi aradılar!
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL