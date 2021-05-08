Tamyüksel, Soylu’yu bombaladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu'na başlatılan inceleme üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sert sözlerle eleştirmişti. Soylu, inceleme hakkında 'aptallık' ifadelerini kullanan Akşener'e, dün katıldığı canlı yayında, “Meral Akşener bana aptal dedi. Biz birlikte siyaset yaptık Doğru Yol Partisi'nde. O da biliyor ki biz onu çok iyi tanırız. Tekrar ediyorum biz onu iyi tanırız. Bir hanımefendiye hiç yakışmaz. Bu kadar kibir, bu kadar kendini bilmezlik, Akşener 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptı. Stajyer İçişleri Bakanı. Biz onu iyi tanırız o da bizim onu iyi tanıdığımızı bilir. Değer sistemi olmadığını da biliriz" dedi.

TAMYÜKSEL BOMBALADI

Canlı yayında Merak Akşener’e yüklenen Süleyman Soylu’ya İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel’den cevap geldi. Sosyal Medya hesabı üzerinden Bakan Soylu’ya isim vermeden yüklenen Tamyüksel, bazı sorular yöneltti. Demokrat Parti Genel Başkanlığı dönemimi de eleştiren Tamyüksel, “Şimdi size bir kaç soru sorayım..” diyerek şu soruları yönlendirdi:

“- Genel Başkan olarak, Sadece 15 Ay Görevde kalabildiği Partide.. 12 Milyon Lira Harcama Yapan.

- Giydiği Çamaşırdan, Çoraba, kaldığı Otellerde ki Mini Bar harcamalarından, lüx Markalardan yaptığı alışverişe kadar. Hatta kullandığı vitamin haplarından, kuru temizleme giderlerine kadar Partiye fatura eden.

- Hatta ve hatta Türkiye’de; bir Siyasi Parti’den FETÖ’cülük ithamı ile ihraç edilen ilk kişi olan.

Konuşmalarında;

- AKP iktidarından önce işsizlik yüzde 6’ydı bugün 11.3’e çıktı. Başbakan at üstünde durmayı nasıl beceremediyse, ülke yönetmeyi de aynı şekilde beceremedi diyen.

- AKP hükümeti, yanlış ekonomi politikası sonucu bayramları da millete zehir etti. İnsanlarımız gülmeyi unuttu. Beceriksizlik ve yetersizlikle, Türkiye’yi krizle karşı karşıya bıraktılar. Paçalarından yolsuzluk akıyor. Türkiye'de ihale ve yandaş belediyeciliği yapılmaktadır diyen.

- Önce çıktın, ‘Arabulucuyum' dedin, şimdi bölgedeki Müslüman ülkelerin kalbini almakla görevlendirildin. Ey Recep Tayyip Erdoğan, boyun eğdin, emir eri oldun, milletin ümitlerini boşa çıkardın. Boyan döküldü Tayip Erdoğan diyen.

- AKP mensupları uzun zamandır genel başkanları ve başbakanlarını, Başbakan da kendisini padişah olarak görmek istiyor. Ülkemizde sadaka kültürü var. Türkiye'de 3 kişiden biri fukaralık sınırının altındadır. Eleştirilmesi gerekenler insanları bu duruma düşüren hükümettir diyen..

- Ama en sonunda da “Allah şahittir ki bütün bedenim kan gölüne dönse de Erdoğan'dan ayrılmayacağım” diyerek Emir Eri olan.

KİMDİR?”