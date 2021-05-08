Bürokraside görevden almalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda iki isim görevden alındı. Bakanlık Personel Genel Müdürü Ahmet Yılmaz’ın görevine son verilirken, yerine Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat Umut Döktür atandı. Resmi Gazete’deki karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevden alınan diğer isim, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar oldu.

MGM’DE 4 BÖLGE MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Atama kararına göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 8. Bölge Müdürü Yusuf Ulupınar’ın yerine Barış Özgün, 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce’nin yerine Ahmet Sağlam, 12. Bölge Müdürü Yalçın Ün’ün yerine Hüseyin Arabacı ve 13. Bölge Müdürü Taner Erdoğan’ın yerine Ömer Faruk Kaya atandı.

MTA’DA 2 GENEL MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREVİNE SON VERİLDİ

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nde de iki kritik isim görevden alındı. Resmi Gazete’deki karara göre, MTA Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Akan Gülmez ve Ercan Demiryürek’in görevine son verildi.