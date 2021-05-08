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08 May 2021 - 09:23- Gündem G: 08 May 2021 - 09:25

Bürokraside görevden almalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde görevden almalar gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda iki isim görevden alındı. Bakanlık Personel Genel Müdürü Ahmet Yılmaz’ın görevine son verilirken, yerine Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat Umut Döktür atandı. Resmi Gazete’deki karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevden alınan diğer isim, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar oldu.

MGM’DE 4 BÖLGE MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Atama kararına göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 8. Bölge Müdürü Yusuf Ulupınar’ın yerine Barış Özgün, 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce’nin yerine Ahmet Sağlam, 12. Bölge Müdürü Yalçın Ün’ün yerine Hüseyin Arabacı ve 13. Bölge Müdürü Taner Erdoğan’ın yerine Ömer Faruk Kaya atandı.

MTA’DA 2 GENEL MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREVİNE SON VERİLDİ

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nde de iki kritik isim görevden alındı. Resmi Gazete’deki karara göre, MTA Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Akan Gülmez ve Ercan Demiryürek’in görevine son verildi.
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08 May 2021 - 09:23 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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