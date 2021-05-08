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08 May 2021 - 09:29- Gündem G: 08 May 2021 - 09:33

Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet'ten yanıt geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl korona tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.
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Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı merak konusu olmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı. İl il bayram namazı saatleri de belli oldu.

''HERHANGİ BİR SIKINTI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM''

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bayram namazlarının kılınıp kılınmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bayram namazı da Cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibariyle düşünmüyorum fevkalade bir durum olmazsa.'' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Ramazan'a özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri ise şöyle:

"Adana: 06.04, Adıyaman: 05.51, Afyonkarahisar: 06.20, Ağrı: 05.28, Aksaray: 06.07, Amasya: 05.55, Ankara: 06.08, Antalya: 06.23, Ardahan: 05.27, Artvin: 05.30, Aydın: 06.32, Balıkesir: 06.29, Bartın: 06.07, Batman: 05.39, Bayburt: 05.38, Bilecik: 06.20, Bingöl: 05.40, Bitlis: 05.34, Bolu: 06.12, Burdur: 06.23, Bursa: 06.23, Çanakkale: 06.34, Çankırı: 06.04, Çorum: 05.59, Denizli: 06.28, Diyarbakır: 05.43, Düzce: 06.14, Edirne: 06.30, Elazığ: 05.45, Erzincan: 05.42, Erzurum: 05.35, Eskişehir: 06.18, Gaziantep: 05.56, Giresun: 05.44, Gümüşhane: 05.41, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Isparta: 06.22, İstanbul: 06.22, İzmir: 06.34, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.07, Karaman: 06.12, Kars: 05.26, Kastamonu: 06.02, Kayseri: 06.00, Kırıkkale: 06.06, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14, Kütahya: 06.21, Malatya: 05.50, Manisa: 06.33, Mardin: 05.42, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nevşehir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.36, Sakarya: 06.17, Samsun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şanlıurfa: 05.50, Şırnak: 05.35, Tekirdağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trabzon: 05.39, Tunceli: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01, Zonguldak: 06.10."
# Kocaeli, İstanbul

08 May 2021 - 09:29 - Gündem

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