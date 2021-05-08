Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
08 May 2021 - 09:35- Gündem G: 08 May 2021 - 09:36

Kent genelinde yollar yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yapılan asfaltlama çalışmaları ile cadde ve bulvarlarda yollar yenileniyor

mask

Tam kapanma sürecinde kent genelinde üstyapı çalışmalarına araç ve yaya trafiğinin olmamasını fırsat bilerek hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler ve kent içi ulaşımında güvenlik ve konforu artırmak için asfaltlama çalışmaları ile yolları yeniliyor.

TÜM İLÇELERDE ÇALIŞMA VAR

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, İzmit İlçesinde araç trafiğinin oldukça fazla olduğu bir lokasyonda bulunan Rafet Karacan ve Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarlarında asfaltlama çalışması yaptı. Öte yandan Başiskele Alsancak Caddesi Gölcük İpek Yolu ve Körfez Hürriyet Caddelerinde asfaltlama çalışmaları ile yolları yenilendi.

KAPANMA SÜRECİNDE YOĞUN ÇALIŞMA

Kocaeli genelinde cadde ve bulvarlarda asfaltlama çalışmalarıyla üst yapıyı yenileyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli’nin ulaşım ağını yeniliyor. Büyükşehir ekipleri, 17 gün birçok noktada asfaltlama çalışması yapacak.

# Kocaeli, İzmit, Körfez, Büyükşehir

08 May 2021 - 09:35 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
10 yıl önce dikilen Erguvan ağaçları çiçek açtı   mask
10 yıl önce dikilen Erguvan ağaçları çiçek açtı  
İzmit’teki camiler tam kapanma  sonrası için dezenfekte ediliyor mask
İzmit’teki camiler tam kapanma  sonrası için dezenfekte ediliyor
Darıca’da Kadir Gecesi’ne özel program mask
Darıca’da Kadir Gecesi’ne özel program
Başiskele’de Mezarlıklara Yeni Parke Yollar mask
Başiskele’de Mezarlıklara Yeni Parke Yollar
İzmit Belediyesi asfalt ekibi iş başında mask
İzmit Belediyesi asfalt ekibi iş başında
İzmit Belediyesi yeşil alanları  yaza hazırlıyor mask
İzmit Belediyesi yeşil alanları  yaza hazırlıyor
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Pazarcılar tek günlük  açılmadan korkuyor mask
Pazarcılar tek günlük  açılmadan korkuyor
Kalbimde yara açsa da Kocaelispor’u çok seviyorum mask
Kalbimde yara açsa da Kocaelispor’u çok seviyorum
35 yaşında koronaya yenildi mask
35 yaşında koronaya yenildi
Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi mask
Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi
Ceza uygulanan vatandaştan şaşırtan sitem mask
Ceza uygulanan vatandaştan şaşırtan sitem
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı öldü mask
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı öldü

GALERİ

BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi! mask
BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi!
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele mask
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı mask
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı mask
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar mask
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar
Sesin geldiği çalıları kaldırınca, hemen itfaiyeyi aradılar! mask
Sesin geldiği çalıları kaldırınca, hemen itfaiyeyi aradılar!
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL