Kent genelinde yollar yenileniyor

Tam kapanma sürecinde kent genelinde üstyapı çalışmalarına araç ve yaya trafiğinin olmamasını fırsat bilerek hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler ve kent içi ulaşımında güvenlik ve konforu artırmak için asfaltlama çalışmaları ile yolları yeniliyor.
TÜM İLÇELERDE ÇALIŞMA VAR
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, İzmit İlçesinde araç trafiğinin oldukça fazla olduğu bir lokasyonda bulunan Rafet Karacan ve Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarlarında asfaltlama çalışması yaptı. Öte yandan Başiskele Alsancak Caddesi Gölcük İpek Yolu ve Körfez Hürriyet Caddelerinde asfaltlama çalışmaları ile yolları yenilendi.
KAPANMA SÜRECİNDE YOĞUN ÇALIŞMA
Kocaeli genelinde cadde ve bulvarlarda asfaltlama çalışmalarıyla üst yapıyı yenileyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli’nin ulaşım ağını yeniliyor. Büyükşehir ekipleri, 17 gün birçok noktada asfaltlama çalışması yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.