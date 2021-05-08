İzmit Belediyesi psikologları  online olarak destek veriyor

Tam kapanma döneminde tüm birimleriyle hizmette devamlılığı sağlayan İzmit Belediyesi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Tam kapanma sürecini evde geçirmek zorunda olan ve psikolojik olarak destek almak isteyen vatandaşların yardımına İzmit Belediyesi yetişiyor. İzmit Belediyesinin psikologları Betül Bulut ve Kerim Alp İlter vatandaşlarla zoom uygulaması üzerinden ücretsiz olarak birebir terapi görme fırsatı sunuyor.
BİREBİR TERAPİ
Halka ücretsiz olarak hizmet ettikleri için çok memnun olduklarını kaydeden İzmit Belediyesinin psikologlarından Betül Bulut, “Tam kapanma döneminde vatandaşlarımız uzun süre evde kalmak zorunda. Psikolojik olarak desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızla birebir terapi sağlayarak onların kendilerini daha iyi hissetmesini sağlıyoruz. Online olarak gerçekleştirdiğimiz bu terapiler yüz yüze yapılan terapilerin aynısı olup son derece sağlıklı bir şekilde gerçekleşiyor” dedi. Psikolojik destek almak isteyen vatandaşlar 0262 311 60 30 numaralı telefondan randevu alabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.