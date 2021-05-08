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08 May 2021 - 10:58- Asayiş G: 08 May 2021 - 11:02

Trafik Haftası’nda jandarma ekipleri, sürücüleri bilgilendirdi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri tarafından Trafik Haftası kapsamında gerçekleştirilen denetimde sürücüler kurallar hakkında bilgilendirildi, çeşitli hediyeler verildi.

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Trafik Haftasında yaptığı denetimlerde trafik kurallarına farkındalık oluşturmak için sürücüleri bilgilendirdi. Trafik Haftası kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kuzey Marmara Otoyolu başta olmak üzere önemli güzergahlarda denetim noktaları oluşturuldu. Korona virüs tedbirleri dikkate alınarak denetim noktasında durdurulan araç sürücülerine trafik timleri tarafından bilgilendirici broşür ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

YAKINLARI ZİYARET EDİLDİ

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, jandarma trafik timleri uzaktan eğitim gören öğrencilerle online olarak buluşarak trafik eğitimi verdi. Ayrıca, il genelinde trafik kazası sebebi ile hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ziyaret edildi.
# eğitim, Kocaeli

08 May 2021 - 10:58 - Asayiş

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