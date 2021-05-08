Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
08 May 2021 - 16:27- Gündem G: 08 May 2021 - 16:29

Az gören gözlerden anne portresi

Türk Telekom Günışığı projesinin az gören çocukları Anneler Günü’nü kutladı 
mask

Türk Telekom’un sosyal sorumluluk projesi Günışığı’nın az gören çocukları, Anneler Günü’ne özel bir sürpriz hazırladı. Az gören eğitimleriyle ufacık bir ışığın peşine düşerek başarıya ulaşan çocuklar, en büyük destekçileri olan annelerinin bu özel gününü, yaptıkları portreleri onlara hediye ederek kutladı.

 Türk Telekom, insan odaklı projeleriyle hayata dokunmayı sürdürüyor. Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliği ile az gören çocukların görme yetilerini geliştirebilmeleri için hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘“Günışığı”na katılan çocuklar  İstanbul Modern iş birliğiyle hazırlanan Sanatın Günışığı Eğitim Programı kapsamında bu defa Anneler Günü için bir araya geldi. Sanatın Günışığı Eğitim Programı dahilindeki atölyede, İstanbul Modern’in koleksiyonda yer alan Aliye Berger’in “Otoportre”, Tony Cragg’in “Çirkin Yüzler” çalışmaları gibi birçok ünlü eser inceleyen çocuklar, sanat tarihi ile sanatçılar hakkında bilgi sahibi oldu. Sanat yoluyla bir araya gelen Günışığı Çocukları, atölyede yaptıkları portreler ile yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buldu.

Günışığı projesi çerçevesinde az görenlere yönelik erken müdahale eğitimi alan çocuklar, yaşadıkları tüm zorluklarda en büyük destekçileri olan annelerinin Anneler Günü’nü, yaptıkları portreleri onlara hediye ederek kutladı.

# İstanbul, eğitim

08 May 2021 - 16:27 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi sokaktaki  dostlarımızı unutmuyor mask
İzmit Belediyesi sokaktaki  dostlarımızı unutmuyor
DEVA İl Başkanı Koç’tan Kadir Gecesi Mesajı mask
DEVA İl Başkanı Koç’tan Kadir Gecesi Mesajı
Turan'dan Kadir Gecesi mesajı haberi mask
Turan'dan Kadir Gecesi mesajı haberi
Başkan Yıldızlı’dan Anneler Günü mesajı mask
Başkan Yıldızlı’dan Anneler Günü mesajı
Gölcük Belediyesi ilçenin dört bir yanında yolları yenilemeye devam ediyor mask
Gölcük Belediyesi ilçenin dört bir yanında yolları yenilemeye devam ediyor
28 Haziranlılar her gün  gökkuşağından geçecek mask
28 Haziranlılar her gün  gökkuşağından geçecek
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Pazarcılar tek günlük  açılmadan korkuyor mask
Pazarcılar tek günlük  açılmadan korkuyor
Kalbimde yara açsa da Kocaelispor’u çok seviyorum mask
Kalbimde yara açsa da Kocaelispor’u çok seviyorum
35 yaşında koronaya yenildi mask
35 yaşında koronaya yenildi
Ceza uygulanan vatandaştan şaşırtan sitem mask
Ceza uygulanan vatandaştan şaşırtan sitem
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı öldü mask
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı öldü
Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi mask
Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi

GALERİ

BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi! mask
BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi!
30 dönümlük atık sahası alevlere teslim oldu mask
30 dönümlük atık sahası alevlere teslim oldu
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele mask
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı mask
Pişkin dolandırıcı gazetecilere takıldı
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı mask
Kısıtlama günleri en çok onlara yaradı
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar mask
Ruhsatsız iş yerinde oyun oynarken polise yakalandılar
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL