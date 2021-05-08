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08 May 2021 - 16:31- Gündem G: 08 May 2021 - 16:34

Kocaeli'deki TOKİ konutları için başvurular başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Dilovası alt gelir grubu projesi için başvurular 24 Mayıs'ta başlıyor.
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2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin yeni konut inşa etmeyi hedefleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni projeler için start verdi. TOKİ'nin Dilovası alt gelir grubu projesinde toplam 138 adet konut bulunuyor. Projede yer alan konutlar 2+1 olarak tasarlandı. TOKİ Dilovası alt gelir projesi kuralı satış yöntemiyle satışa çıktı. Dilovası alt gelir TOKİ için başvurular Halk Bankası aracılığıyla alınıyor. Dilovası alt gelir TOKİ projesinin kura çekilişi 10 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Proje için son başvuru tarihi 4 Haziran olarak belirlendi.

TOKİ Dilovası alt gelir grubu projesinde en düşük konut bedeli 210 bin 258 TL, en yüksek konut bedeli 274 bin 635 TL olarak belirlendi. Yüzde 12 peşinatla konut sahibi olunabilen TOKİ Dilovası alt gelir projesi için ödenecek peşinat bedelleri 25 bin 231 TL ile 32 bin 956 TL arasında değişiyor. 180 ay vade imkanıyla konut sahibi olunabilen TOKİ Dilovası alt gelir grubu projesi için ödenecek en düşük taksit bedeli 1027 TL, en yüksek taksit bedeli 1342 TL olarak belirlendi.

08 May 2021 - 16:31 - Gündem

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