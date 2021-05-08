Mühürlenen kahvenin mührünü söküp kumar oynarken yakalandılar

Alınan bilgiye göre İzmit’te bulunan bir adreste kumar oynandığı yönünde elde edilen bilgilere istinaden polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde daha önceden yapılan denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösterdiği için mühürlenen adres içerisinde yapılan kontrollerde mührün sökülerek içeriye tespit edildi. İş yeri içinde 7 şahsın sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri ve poker tabir edilen oyunu oynadıkları tespit edildi. İşletme sahibi ve şahıslar hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.