Bazı marketlerin hijyenik ped satmaması tepkilere neden oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede tam kapanma kararı kapsamında 7 mayıs gününden itibaren marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satılmaması kararlaştırılmıştı. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun da kararıyla da uygulanan yasak kapsamında marketlerde temizlik ürünlerinin yanı sıra parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç kozmetik ürünlerinin satılabileceği belirtildi.

GENELGEDE YOK

Bazı marketler tarafından genelge gerekçe gösterilerek hijyenik ped satışı yapılmaması tepkilere neden oldu. Satışının serbest olduğu duyurulan hijyenik ped ile ilgili vatandaşlar tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterirken, bu kararı bazı zincir marketlerin uyguladığı ancak böyle bir kararın bulunmadığı belirtildi. Hijyenik ped satışının yapıldığı reyonlara şerit çekilmesi de dikkat çekti.