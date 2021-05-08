Bazı marketlerin hijyenik ped satmaması tepkilere neden oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede tam kapanma kararı kapsamında 7 mayıs gününden itibaren marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satılmaması kararlaştırılmıştı. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun da kararıyla da uygulanan yasak kapsamında marketlerde temizlik ürünlerinin yanı sıra parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç kozmetik ürünlerinin satılabileceği belirtildi.
GENELGEDE YOK
Bazı marketler tarafından genelge gerekçe gösterilerek hijyenik ped satışı yapılmaması tepkilere neden oldu. Satışının serbest olduğu duyurulan hijyenik ped ile ilgili vatandaşlar tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterirken, bu kararı bazı zincir marketlerin uyguladığı ancak böyle bir kararın bulunmadığı belirtildi. Hijyenik ped satışının yapıldığı reyonlara şerit çekilmesi de dikkat çekti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.