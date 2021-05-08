Koronavirüs Kocaeli'de üç can daha aldı!

İzmit Erenler Mahallesinde ikamet eden traktör tamircisi Cavit Çakıroğlu (61) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Cavit Çakıroğlu’nun cenazesi Sakarya Akyazı Yenidoğan Köyünde toprağa verildi.

2 ÇOCUK BABASI



İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Ulu Çınar Caddesi üzerinde ikamet eden Gübretaş’tan emekli Mehmet Emin Sapmaz (64) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Emin Sapmaz’ın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

3 ÇOCUK BABASI

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde ikamet eden Ncty AVM’de bulunan Aslı Börek işletmesi sahiplerinden Yüksel Arda (57) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yüksel Arda’nın cenazesi Bahçecik Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.