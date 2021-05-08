Play-Off maçları öncesi çok iyi prova! “5-0”

Kocaelispor normal sezonun son maçında Gümüşhanespor’u konuk etti. Mücadeleyi Tahir ve Benhur’un 2’şer ve Murat’ın golleri ile 5-0 mağlup kazanan yeşil siyahlılar sezonu 68 puanda tamamladı. Sezonu üçüncü sırada tamamlayan yeşil siyahlıların Play-Off’taki rakibi Ankara Demirspor oldu. İlk maç 12 Mayıs’ta Ankara’da, ikinci maç ise 16 Mayıs’ta Kocaeli’de oynanacak. Turu geçecek olan takım Hekimoğlu ile Erzincan arasındaki turun galibi ile karşı karşıya gelecek. 2. Lig Beyaz Grup’ta Manisa haftalar öncesinden 1. Lig’e çıkmayı garantilemişti. Hacettepe, Sancaktepe ve Gümüşhanespor 3. Lig’e düştü.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL