15 yıl hapis cezası ile aranan hırsız polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de işlemiş olduğu ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanması devam eden hırsızlık suçundan yargılanan M.B. (20) hakkında 15 yıl 10 ay ağır kesinleşmiş hapis cezası verildi. Kararın onanmasının ardından aranmaya başlayan M.B. polis ekiplerince Darıca’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuri AKÇAHARMAN