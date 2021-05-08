Test sayısında büyük düşüş

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Test sayısında düşüşün sürdüğü bugünkü tabloya göre 228 bin 873 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 178 kişiyle birlikte toplam 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi.

281 CAN DAHA GİTTİ

Tabloya göre son 24 saatte 281 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 42 bin 746’ya yükseldi. Bugün iyileşen 28 bin 896 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 691 bin 224’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISINDA SON DURUM

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 175 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33.8 olarak duyuruldu.