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08 May 2021 - 20:03- Eğitim G: 08 May 2021 - 20:05

Bakan açıkladı! ‘HEY saatleri’ uygulaması geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir öğrenciye verdiği yanıtta "Yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye" ifadelerini kullandı.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından; “Gençler, burada mısınız? Liselerle ilgili bir çalışma için soru ve önerilerinize ihtiyacımız var. #lisedebence etiketiyle soru ve önerilerinizi paylaşın. Cevapları buradan iletmeye gayret edeceğim. Lütfen paylaşımlarınız sınav iptalleri dışında olsun. Onu ayrıca görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HEY SAATLERİ UYGULANACAK”

Selçuk, bir öğrencinin “Hocam artık tüm günümüzü ağır bir şekilde derslere vermek yerine günün yarısında kendi yeteneklerimizi fark edebileceğimiz etkinlikler ve sanatsal alanlarla uğraşsak?” sorusuna cevap verdi.

Bakan Selçuk, yanıtında “Aynı fikirdeyim. Bu yüzden yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye” ifadelerini kullandı.

“YENİ LİSE TASARIMINDA ‘SOSYAL HAYAT’ AYRICA ÇALIŞILDI”

Bakan Selçuk’un öğrencilere verdiği yanıtlar şu şekilde:

* Bakanım okullarda bizlere hiç sosyal hayatla alakalı bir şey öğretilmiyor ben böyle bir ders görmek çok isterim. Ders sayısı okula gittiğimiz saat çok fazla bunun hafifletilmesini isterim. Ben postanedeki gitsem neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum maalesef…

* Merhaba. Söylediğinize hak veriyorum. Bu yüzden yeni lise tasarımında “sosyal hayat” ayrıca çalışıldı. Lütfen siz de şuna hak verin. Yaşamımızı kendimiz de zenginleştiririz. Gezin, deneyimleyin, okuyun, dinleyin ve deneyim kütüphanenizi her gün zenginleştirin. Merhaba. Söylediğinize hak veriyorum. Bu yüzden yeni lise tasarımında “sosyal hayat” ayrıca çalışıldı. Lütfen siz de şuna hak verin. Yaşamımızı kendimiz de zenginleştiririz. Gezin, deneyimleyin, okuyun, dinleyin ve deneyim kütüphanenizi her gün zenginleştirin.
Dostlukla…

* Hocam artık tüm günümüzü ağır bir şekilde derslere vermek yerine günün yarısında kendi yeteneklerimizi fark edebileceğimiz etkinlikler ve sanatsal alanlarla uğraşsak?

* Aynı fikirdeyim. Bu yüzden yeni ortaöğretim tasarımında HEY saatleri uygulanacak. Hayalinize, spor-sanat etkinliklerinize ve hayatın kendisine daha fazla vakit ayırabilin diye.

* Bakanım diğer ülkelerin eğitim sistemine göre lisede olsun orta okulda olsun çok ağır ve sıkışık bir eğitime sahibiz ciddi anlamda yumuşaması gerek bence bunun çok yararını görürüz keşke sizde tweet’imi görseniz :)

* Merhaba, tweetinizi gördüm:) Derslerin mevcut sıkışıklığında haklısınız. Çalışmalarımız tam da bunu rahatlatmak yönünde. Ancak doğru olan kendimizi başka ülkelerle kıyaslamak değil; bize en uygun ve en sağlam sistemi bilimin ışığında kurabilmek. İnşallah tweetimi görürsünüz:)

# eğitim

08 May 2021 - 20:03 - Eğitim

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