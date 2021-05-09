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09 May 2021 - 00:41- Gündem G: 09 May 2021 - 00:43

Öztonga ailesinin acı kaybı

Başiskele’nin tanınan ailelerinden merhum Saadettin Öztonga’nın eşi Fikriye Öztonga, kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Başiskele Mehmet Ağa Mahallesi Kullar Caddesi üzerinde ikamet eden, esnaf merhum Saadettin Öztonga’nın eşi, 3 çocuk annesi Fikriye Öztonga (74) kanser nedeniyle vefat etti. Eski Kocaelisporlu futbolcular Engin Öztonga, Onur Öztonga ve Mehmet Öztonga’nın yengeleri Fikriye Öztonga’nın cenazesi Kullar Merkez Camii'nden alınarak Kullar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

09 May 2021 - 00:41 - Gündem

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