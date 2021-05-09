Talip Aytaş koronavirüse yenildi

Körfez Yavuz Selim Mahallesi'nde ikamet eden Talip Aytaş (59) bir ay önce koronavirüse yakalandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yaklaşık 24 gün entübe kalan Aytaş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Aytaş'ın cenazesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinde helallik alınarak İlimtepe mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.