Darıca ilçesinin altı üstü yeniden yapılıyor

Darıca ilçesi, İzmit Körfezi kıyısında bulunması ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çevre ve park yatırımları ile cazibe merkezi haline geldi. Bunun sonucunda 2020 yılı sonu itibariyle ilçenin nüfusu, 215 bine ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü de nüfusu sürekli artan Darıca ilçesine hayat katacak sağlıklı altyapı ile üstyapı çalışmaları yapıyor. Yapılan çalışmalar ile şantiyeye dönen ilçenin birçok bölgesinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, depo inşaatları ile üstyapı kapsamındaki asfalt serimi, yama ve parke çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İLÇE ŞANTİYEYE DÖNDÜ

Pandemi nedeniyle alınan tam kapanma kararı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yatırımların imalatını hızlandırdı. İl genelinde birçok proje ile yatırımlarını sürdürüyor. Bu yatırımlardan biri olan “Darıca ve Gebze İlçeleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı” projesi ile Darıca ilçesi, yapımı süren çalışmalar ile şantiyeye döndü. İlçeye bağlı Cami ve Kazım Karabekir Mahallelelerinde altyapı, depo ve üstyapı çalışmaları yapılıyor.

15 BİN M3 DEPO

İSU Genel Müdürlüğü sürekli nüfusu artan ilçenin düzenli içme suyu ihtiyacını depolamak için Kazım Karabekir Mahallesi Pavlıtepe Mesira alanı mevkiinde, 15 bin m3 kapasiteli içmes uyu deposu inşa ediyor. Deponun kazı çalışmalarının ardından betonarme çalışmaları yapılıyor. Devam eden çalışmalar kapsamında içme suyu deposunun, önemli kısmı tamamlandı. Betonarme çalışmalarının ardından mekanik ve elektrik çalışmaları yapılacak.

DEV BORULAR DÖŞENİYOR

Yuvacık Barajı’ndan arıtılmış içme suyunun verildiği Darıca ilçesinin, sağlıklı içme suyu ihtiyacının karşılanması için yapılan yeni isale hattında, 1200 mm çapında dev boyutta çelik borular kullanılıyor. Pavlitepe Mesire alanı mevkiinde devam eden 1200 mm çapında çelik boru imalatının imalatları sürüyor. Çalışmalar kapsamında toplam 4 bin 250 metre uzunluğunda çelik isale hattının 4 bin metre uzunluğundaki kısmı tamamlandı. Depoya kadar olan kısmın çelik boru imalat çalışmaları sürüyor. Ayrıca, ilçeye bağlı Battalgazi ile Atatürk Caddelerinde boru hattı imalat çalışmaları yapılıyor.

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI

Altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmaları kapsamında asfalt serimi, asfalt yama ve parke çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Cami ve Kazım Karabekir Mahallelerinde altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklardan Kaplan ve Rauf Orbay gibi büyük caddeler ile ara sokakların asfalt çalışmaları sürüyor. Program kapsamında altyapı nedeniyle bozulan cadde ve sokakların üstyapı çalışmaları devam edecektir.

84 MİLYON LİRA YATIRIM

Darıca ve Gebze ilçelerinde devam eden ve hayat katacak olan proje, toplam 84 milyon liraya mal olacak. Projenin, Mart 2022’de tamamlanması hedefleniyor.