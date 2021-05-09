Dünyada üretilen her otomobilde Kalibre Boru’dan bir parça var

Kalibre Boru’nun İzmit’te üç, Sakarya’da bir üretim tesisi, ayrıca Almanya, İngiltere ve Polonya’da lojistik merkezleri bulunuyor. Şirket toplamda 1000 kişiye iş olanağı sağlıyor. Bölgemizde, ülkemizin gurur kaynağı pek çok sanayi tesisi var. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz KALİBRE BORU. Kalibre Boru, 1978 yılında İzmitli işadamı Şerif Ünan tarafından kuruldu. Otomotiv sektörünün nabzını iyi tuttu, teknolojiye önem verdi, Türkiye’de yapılmayanları yaptı, sağlıklı büyüdü ve sonunda “global bir firma” olmayı başardı. Kalibre Boru’nun İzmit’teki üç, Adapazarı’ndaki bir üretim tesisi ile Almanya, İngiltere ve Polonya’daki lojistik merkezlerinde toplam 1000 kişi çalışıyor. Tesislerde, dünyadaki pek çok otomobil firması için her türlü çelik ve alüminyum parçası üretiliyor ve ürünlerin yüzde 80’i ihraç ediliyor.

SAKARYA’DAKİ YENİ TESİS İLE “HAFİFLİĞE” MERHABA!

Son yıllarda otomotiv sektöründe yeni teknolojik gelişmeler yaşanıyor. Araçların giderek hafiflemesi, hybrid ve elektrikli araçların yaygınlaşması gündemde. Otonom, yani insansız araçlarla ilgili çalışmalarda da epey yol alındı. Otomotiv teknolojisinde yaşanan bu dönüşüm nedeniyle, “araç üretiminde kullanılan parçaların ağırlığı” önem kazandı. Çelik parçaların yerini, çelikten 1/3 oranında daha hafif olan alüminyum parçalar almaya başladı. Bu gelişme yakıt tasarrufu ve çevreyi koruma yönünden önemliydi. Kalibre Boru bu gelişmeyi zamanında gördü, otomotiv sektörüne “aynı sağlamlıkta daha hafif parçalar” üretebilmek için 2016 yılında devletin de teşvikiyle Sakarya’da alüminyum fabrikasını üretime açtı. Böylece “elektrikli araçlar” için de parça üretmeye ve 2020’den itibaren Avrupa’daki otomotiv fabrikalarına hizmet vermeye başladı.

AVRUPA’DAKİ LOJİSTİK MERKEZLERİ

Kalibre Boru, Avrupa’daki otomotiv fabrikalarına hem çelik hem de alüminyum parça sevkiyatını tam zamanında yapabilmek için Almanya, Polonya ve İngiltere’de lojistik merkezleri kurdu. Bu merkezlerde ürünlerin boyama ve kesmesi gibi son işlemleri tamamlanmakta, paketlenerek müşteriye teslime hazır hale getirilmektedir. Bu merkezler sayesinde müşterilere günlük sevkiyatlar yapılabilmektedir.

KENTİMİZİN VE ÜLKEMİZİN GURURU

Kalibre Boru, gerek Türkiye’deki üretim tesislerinde gerekse de Avrupa’daki lojistik merkezlerinde sürekli inovatif fikirlerini hayata geçirmekte, bütün çalışmalarını “Dünyadaki her otomobilde Kalibre Boru’dan bir parça olması” mottosuyla yürütmektedir. Kalibre Boru; çevreye karşı duyarlılığı, kalite sistemindeki tartışmasız liderliği, çalışanlarına verdiği değer, yenilikçi ve çağdaş yönetim anlayışıyla “Dünyada boru imalat sektöründe söz sahibi olmak ve global pazarda ilk 5 firma arasına girmek” hedefine doğru yürümektedir. Kalibre Boru; yatırımıyla, üretimiyle, istihdamıyla ve ihracatıyla kentimizin ve ülkemizin gurur duyacağı bir sanayi kuruluşudur.

“KENTİMİZİN VE ÜLKEMİZİN HİZMETİNDEYİZ…”

Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Ünan, 43 yıl önce kurduğu Kalibre Boru’nun bugün dünya ölçeğinde bir şirkete dönüşmesi konusunda şunları söylüyor:“Her gün daha iyiye, daha ucuza, daha hafife ve daha çevreci ürünlere yönelen dünyaya ayak uydurabilmek için çalışmalarımız devam etmektedir. İzmit Kullar’da bulunan otomotiv tesislerimizde inşa etmekte olduğumuz AR-GE araştırma ve geliştirme merkezinde tam bu hedefler için çalışmalar yapılacaktır. Şehrimize ve memleketimize hayırlı olsun.”