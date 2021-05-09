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09 May 2021 - 17:00- Gündem G: 09 May 2021 - 17:01

Dede - Torun yazarlarımız biri “ A “ öteki “Z” kuşağından…

Gazetemizin dede-torun iki yazarı var. Adnan Filiz ile torunu Yağmur Uğuzluoğlu köşe yazarları olarak gazetemiz sütunlarında komşu oldu. 15 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur Çarşamba, yılların gazetecisi Adnan Filiz de Perşembe günleri gazetemizdeki köşelerinde okurlarımızla buluşuyorlar.

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İstanbul’daki Avusturya Lisesi Vakfı kuruluşlarından Özel Alev Lisesi 2nci sınıf, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı son sınıf öğrencisi olan Yağmur Uğuzluoğlu 15 yaşında. Daha küçük yaşlarda denemelere başlamış, dedesi Adnan ve anneannesi Tülay Filiz tarafından yazıya yönlendirilmiş. Yağmur ikisinin de geçmişte KOCAELİ GAZETESİ’nde yazmalarının kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek şunları söyledi:

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“Her insanın hayatında en çok sevdiği bir öğretmeni olmuştur. Bu öğretmen belki lisede çıkmıştır karşısına, belki ilkokulda… Ne zaman çıkmış olursa olsun, kişinin yüzünde hep tatlı bir tebessüm oluşturur o kişi. Benim en sevdiğim öğretmenim, ne şans ki karşıma bu dünyaya gözlerimi açtığım ilk günde çıkmış.
Benimkisi gerçekten çok ilginç bir şans, çünkü çoğu kişi daha doğduğu gün en yakın arkadaşını bulamaz. Ben bulmuş, bir de üstüne onda olan her özelliği kendime huy edinmeye çalışıp, ondan beni geliştirmesini istemişim. Sevgili öğretmenim de bu görevi seve seve üstlenmiş.


Dedem, ne olursa olsun, şiir, hikâye, deneme… Ne yazmış olursam olayım yazdığım o şeyi her zaman ilk okuyan kişidir. En çok ondan gelen eleştiri sevindirir beni. Onun gibi iyi bir yazar ve insan olmaya çalışmak, ona baktığımda yüreğimde en çok hissettiğim istek ve üstüne çalıştığım şeydir.


Aynı zamanda anneannemin de yıllarca dünyadan haberlerini sevgili İzmit ile buluşturduğu bu gazetede, dedem ile birlikte yazar olmak anlatabileceğim bir hissiyat değil.


Sararmış yapraklarda gördüğüm, okuduğum ve canımdan çok sevdiğim bu iki isimden bir tanesinin bu gazetede yazılar yazmış, diğerinin ise hâlâ yazmaya devam ediyor oluşu bilgisayarımın başına her geçişimde, aklıma gelip tüylerimi diken diken eden bir durum, kısa hayatımda şu ana kadar yaşadığım en gurur verici olay benim için. 

DOĞURDUN MU?

Haftanın belli günleri apartmanın içinde bir ses yükseliyor iki evden. “Doğurdun mu?”

Yazılarımız bizim bebeklerimiz gibiler. Her yazı yazışımızda ona verdiğimiz emek ve sevgi bizde bu hissiyatı uyandırıyor. Biz de bu durumu şakaya vurup, her hafta bu soruyu soruyoruz birbirimize. İşte hissettiğim şey böyle güzel bir duygu.  Bu gazete bizim için hem en iyi arkadaşınla aranda olan tatlı bir rekabet, hem de koşulsuz sevgi ile yapılan sohbetlerin en özel konusu. “

BİR ARMAĞAN BU…

Mesleğe başlayalı 60 yılın su gibi akıp geçtiğini söyleyen Adnan Filiz ise torunu Yağmur’la aynı gazetenin köşelerini paylaşmanın çok büyük heyecan verdiğini, bundan gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi: “ Torunlar yaşamın sonbaharında açan nadide  çiçeklerdir. Yağmur’un bir zamanlar genel yayın yöneticiliğini, uzun süre yazarlığını yaptığım gazetemizde yazması, bana verilmiş en güzel armağan oldu. Torunum daha minicikken sanata, sanat eserlerine, şiir ve yazıya çok ilgiliydi. 8 yaşındayken Mimar Sinan’ın mezarına bir demet çiçek koyacak kadar onun eserlerine merak duyuyordu. Onu edebiyata yönlendirmeye çalıştım, anneannesi Tülay onun yaşam öğretmeni oldu. Sanatın her dalını sevmesine giden yolları açtı. Günlük yaşamın sırlarını öğretti. Derslerinde çok başarılı olmasının yanında tam bir kitap kurdu. Bu konuda belli etmesem bile içten içe onu kıskanıyorum.”

Yağmur’un Atatürkçü bir anne babadan yetiştiğini ve onun ilkelerini çok iyi öğrendiğini belirten Adnan Filiz şöyle devam etti:

“Torunum Z kuşağının bir temsilcisi. Her şeyi önce aklıyla, sonra duygularıyla inceleyip sonunda uygar bir görüşün uygulayıcısı oluyor. O bugün ters giden sosyal ve ekonomik olayları başka bir gözle izliyor. Yeni bir görüş, sağlam bir mantıkla yorumluyor her şeyi.

Zaman zaman tartıştığımız oluyor. O tartışmalardan bugünkü geçerli olguların ne kadar ilkel ve sonuç alınmayacak durumda olduğunu daha iyi algılayabiliyoruz. Gelecek için ümitli olmamızın yolunu açıyor.

Geçmişteki yaşantımızın güzel günlerini, sade ama anlamlı yaşam figürlerimizi çok seven Yağmur, bugünkü çok hızlı yaşamdan soluk alınabilecek koridorları da çok rahat saptayabiliyor. Onun geleceğinin parlak, ülkesine yararlı bir birey olacağına gönülden inanıyorum.”

# İstanbul, Kocaeli, İzmit

09 May 2021 - 17:00 - Gündem

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