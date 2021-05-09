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09 May 2021 - 14:41- Gündem G: 09 May 2021 - 14:43

Hürriyet: Pazarcı esnafımızdan mayıs ayında işgal harcı almayacağız

Pandemi sürecinin yarattığı ekonomik sıkıntı sürecinde esnafa destek olan İzmit Belediyesi, mayıs ayında pazarcı esnafından da işgal harcı almayacak
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İzmit Belediyesinin pandemi süreci başladığından beri bölge esnafına destek olmak adına yürüttüğü çalışmalar mayıs ayında da sürüyor. İzmitli esnaftan eğlence vergisi ve mülkiyetindeki işletmelerden kira almayan İzmit Belediyesi, lokantalar, kahvehaneler, çiçekçiler, kantin işletmecileri, oyun salonları, kuaförler, berberler, terziler, ayakkabıcılar ve müzisyenlerden sonra pazarcı esnafından da işgal harcı almama kararı verdi. Karar doğrultusunda; mayıs ayı boyunca tezgah açan pazarcı esnafı belediyeye işgal harcı ödemeyecek.
# destek, İzmit

09 May 2021 - 14:41 - Gündem

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