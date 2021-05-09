Başkan Söğüt, Körfezli Berfin’i tebrik etti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Avrupa Halter Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden ve bronz madalya kazanan Kağıtspor’un sporcusu Körfezli Berfin Altun’u makamında ağırladı.
OLİMPİYATLARDA DA BAŞARI İSTİYORUZ
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli takım forması ile bronz madalya kazanarak ülkemize ve kentimize büyük bir başarı ile dönen Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterci Berfin Altun’u makamında ağırladı. Aynı zamanda Körfez ilçe doğumlu olan Altun’u tebrik eden Başkan Söğüt, “Sırada olimpiyatlar var. Orada da senden başarı bekliyoruz” dedi.
TAM ALTIN HEDİYE
Körfez ilçenin tanınmış simalarından milli bilek güreşçi olan babası Selami Altun ile kardeşi milli halterci Mert Özgür Altun ile birlikte başarılı sporcuyu konuk eden Başkan Şener Söğüt, “Başarın bizleri de gururlandırdı. Şimdi sırada olimpiyatlar var. Oraya da katılarak bizleri en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi. Başkan Söğüt daha sonra Berfin Altun’a tam altın hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.