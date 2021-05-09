Pandemide Kocaeli’ye  323,5 milyon TL destek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ekonomik ve sosyal açıdan dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde yapılan hizmetler, alınan önlemler ve sosyal projelerle Türkiye genelinde diğer belediyelere örnek ve model olduklarını söyledi. Başkan Büyükakın, pandemi sürecinde 125 milyon TL tutarındaki İSU desteklerinin yanı sıra ‘’hijyen, gıda ve sağlık destekleri, şoför esnafı destekleri, esnaf destekleri ve eğitim destekleri’’ kapsamında Kocaeli genelinde 323,5 milyon TL tutarında destek sağlandığı bilgisini verdi.



EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI



Bağımsız bir kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı anket çalışmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Büyükşehirler içinde koronavirüs ile mücadelede en başarılı belediye olarak ilk sırada yer aldığını hatırlatan Başkan Büyükakın, ‘’Belediyecilikte ne yaptığını bilmek ve kararlılık çok önemlidir. Biz bu işi çok iyi biliyoruz. Sahayı da, belediyeciliği de, önceliği de, kriz çözümünü de çok iyi biliyoruz. Bizim hayatımız bu şehre ve bu şehrin insanlarına adanmış bir hayattır. Biz, gövdemizi taşın altına koyduk. Derdimiz Hakk’ın ve halkın rızasını kazanmaktır” dedi.



GERÇEK KAPTAN FIRTINALI DENİZDE BELLİ OLUR



Bir yılı aşkın süredir Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında Büyükşehir Belediyesi olarak, Kocaelililerin yanında olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, ‘’Herkes pandeminin şokunu atlatmaya çalışırken, biz çoktan Kocaeli’ni en ücra köşelerine kadar dezenfekte etmeye başlamıştık. Şehrimizin ihtiyaçlarını karşılayacak hijyen malzemelerini temin etmiştik. Gerçek kaptan fırtınalı denizde belli olur. Biz de bu fırtınada Kocaeli gemisini güvenli bir limana yanaştırmayı başardık çok şükür’’ şeklinde konuştu.



ESNAF DESTEĞİ BİR AY DAHA UZATILDI



Kocaeli genelinde 7500 esnafı ilgilendiren esnaf destek paketini bir ay daha uzattıklarını ve mayıs ayında da verilecek olan desteğin Büyükşehir’e ek maliyetinin 7,5 milyon TL olduğunu aktaran Başkan Büyükakın, “Pandemi sürecinde işyeri kapatılan ya da ihtiyaç sahibi olan esnafa verdiğimiz desteğimizi bir ay daha uzatma kararı aldık. 4 aylık destek 5 aya çıkmış oldu. Kaynaklarımız geniş, halkımızın ihtiyaçlarını gözeterek hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi. 7500 esnafa aylık biner lira destek veren Büyükşehir, 5 ay sonunda esnafa toplam 37,5 milyon TL’lik destek sağlamış olacak.



OTOBÜS ESNAFINA 39 MİLYONLUK DESTEK

Başkan Büyükakın, otobüs esnafına verilen desteğin de devam edeceğini açıkladı. Pandeminin başladığı ilk günden bu yana Kocaeli’de otobüs esnafına 34 milyon TL destek verdiklerini hatırlatan Başkan Büyükakın, “Mayıs ayında da otobüs esnafımıza verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Mayıs ayında yapacağımız 5 milyon TL ile toplamda 39 milyon TL’lik destek vermiş olacağız” dedi.



SAĞLIKÇILARA ÜCRETSİZ ULAŞIM UZATILDI

Başkan Büyükakın, kamu ve özel sağlık çalışanlarının Özel Halk Otobüsleri de dahil toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi yönündeki kararın 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığını da sözlerine ekledi. Başkan Büyükakın, ‘’Pandemiyle mücadelede ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak ücretsiz ulaşım imkânı sağlamıştık. Halen devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ücretsiz seyahat hakları kullanımında yeni bir karar daha aldık. Buna göre sağlık çalışanları Özel Halk Otobüsleri de dahil toplu taşıma araçlarından 30 Haziran tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek’’ şeklinde konuştu.

HİJYEN, GIDA VE İSU FATURA DESTEKLERİ



Başkan Büyükakın, pandemi döneminde Kocaeli’nde yapılan çalışmaları anlatırken, ‘’Pandemide ilk günden itibaren Kocaeli halkımızın yanında olduk. Milyonlarca maske üretip halkımıza ücretsiz dağıttık. Şehrin her köşesine koyduğumuz dezenfektan noktaları hala önemli bir işlev görüyor. Hijyen, gıda ve sağlık destekleri, şoför esnafı destekleri, esnaf destekleri ve eğitim destekleri kapsamında Kocaeli genelinde halkımızın yanında olduk. İhtiyaç sahibi binlerce vatandaşımızın su borçlarını bizzat biz öderken, su faturalarında 3’er aylık dönemlerde artış yapmayarak, diğer yardımlarımızdan ayrı olarak toplamda 125 milyon TL destek sağladık’’ ifadesini kullandı.



DEZAVANTAJLI GRUPLARIN YANINDA OLDUK

Pandemi döneminde dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmetlerin de hız kesmeden devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, ‘’41 Kart destekleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk. Hasta Nakil Hizmetleri, Yakacak Destekleri, Gönül Kazan Projesi, Kırtasiye Destekleri, Barınma ve Konaklama Merkezleri, Annelere Süt, Su Yardımı, Evde Bakım gibi sosyal projelerimiz pandemi döneminde de artarak devam etti’’ bilgisini verdi.



EĞİTİME TAM DESTEK



Pandemi sürecinde eğitimlerine online devam etmek zorunda kalan öğrencileri de ihmal etmediklerini ifade eden Başkan Büyükakın, ‘’Online eğitime devam eden çocuklarımız için 8 bin adet tablet dağıttık ve 30 binin üzerinde öğrencimize ücretsiz internet desteği sağladık.’’ açıklamasını yaptı.