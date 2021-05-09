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09 May 2021 - 14:59- Ekonomi G: 09 May 2021 - 15:00

Prometeon 2020’de yüzde 35 büyüdü

Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi Prometeon, pandeminin etkileri ile zorlu geçen 2020 yılını Türkiye’de % 35 oranında rekor bir büyüme ile tamamlayarak, pazar payını 3 puanın üzerinde artırdığını açıkladı.

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Prometeon Türkiye, pandeminin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 2020 yılında, lastik sektörünün de üzerinde bir büyüme gerçekleştirmeyi başardı. 2020 yılında %35 büyüme kaydeden Prometeon Türkiye, pazar payını ise 3 puandan fazla artırdı. Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge CEO'su Antonio Dolgetta ve Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge CCO’su Gökçe Şenocak , Prometeon Türkiye’nin 2020 yılı sonuçları değerlendirildi. Prometeon Türkiye yöneticileri ayrıca yeni yatırım planına dair verileri de paylaştı.


ÜRETİM SORUMLULUĞU

2020’de pandeminin sert etkilerine rağmen çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge CEO'su Antonio Dolgetta, şunları söyledi: “Pandeminin etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği bu yılda, biz hem yatırımlarımızı tamamladık hem de üretim kapasitemizi artırdık. 2017-2020 dönemi için açıkladığımız 115 milyon USD yatırımımızı tamamladık. Bu yatırım sonucunda yıllık üretim kapasitemizi 1,4 milyon adet lastiğe çıkardık. Pandemi süresince çalışanlarımızın sağlığını birinci önceliğimize alarak faaliyetlerimizi sürdürdük. Hem e-ticarete olan talep hem de gıda ve ilaç gibi toplum için kritik önemdeki ürünlerin taşınmasında ağır ticari sektörüne destek vermeye devam ettik. ‘Prometeon teknolojisi’ ile Türkiye’de ürettiğimiz lastiklerin; lojistik sektörünün vazgeçilmezi olduğunu bilerek üzerimize düşen üretim sorumluluğunu bu zorlu süreçte de yerine getirdik.


BÜYÜME DEVAM EDECEK

Tüm bunların sonucunda 2020 yılını %35 gibi rekor bir büyüme ile kapadık. 2017’den bu yana her yıl büyümemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu yıl da başarımızı devam ettirdik ve Pirelli ticari lastikler ile tek markada pazar liderliğini elde ettik. Önümüzdeki yıllarda da hem yenileme hem de orijinal ekipman pazarında Türkiye’ye özel geliştirdiğimiz ürünlerle büyümemizi sürdüreceğiz. Gerçekleştirdiğimiz ihracat ile ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam edeceğiz. Bunun için de Ar-Ge çalışmalarımızı önceliğimize alıyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki üç yılda 40 milyon dolarlık daha yatırım hedefliyoruz. Bunun önemli bir kısmı Ar-Ge Merkezimizi tamamlamaya tahsis edildi. Böylece, 2017-2023 arasında Türkiye’ye toplam doğrudan yabancı yatırım tutarımız 150 milyon doların üzerine çıkmış olacak. Pandemi ve etkileri sona erdiğinde, Türkiye’deki büyümenin devam edeceğini tahmin ediyoruz.”

TÜRKİYE'NİN YÖNETİM ÜSSÜ 

75 ülkeyi Türkiye’den yönetiyor,  İzmit’teki Ar-Ge Merkezi global çapta kritik rol oynuyor. Prometeon Lastik Grubu, tüm dünyada endüstriyel lastik (kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi) odaklı tek şirket olup, Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula, Pharos ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari lastiklerinin üretimini gerçekleştiriyor. Türkiye’de 1960 yılında kurulan ilk lastik fabrikasını yöneten Prometeon Türkiye ise 75 ülkenin içinde yer aldığı “Türkiye-Orta Doğu-Afrika-Rusya” Bölgesi’nin yönetim merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Prometeon Lastik Grubu’nun dünyadaki 2 fabrikası (Türkiye ve Mısır), 1 Ar-Ge Merkezi (Türkiye) ve 1 Geliştirme Merkezi (Mısır) Türkiye’nin yönetim üssü olduğu bölgede yer alıyor.

ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENDİ

Türkiye’nin sektöründeki Bakanlık lisanslı ilk Araştırma ve Geliştirme Merkezi olan Prometeon Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde, yakıt tüketimini ve karbondioksit salınımını düşüren yeni teknoloji lastik üretimini geliştirmek üzere çalışmalar gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda üretim süreçlerinin sadeleştirilerek daha az enerji ile üretim ve üretilen ürünün dönme direncinin düşürülerek araçların yakıt tüketimlerinin azaltılması da Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi’nin çalışmaları arasında yer alıyor. Bugüne kadar TÜBİTAK ile 30’a yakın ortak proje geliştiren Prometeon Türkiye Ar-Ge Merkezi, yüksek teknoloji gerektiren bazı lastik ölçülerinde Türkiye’de üretim yapan tek şirket olan Prometeon’un çalışmalarında önemli bir görev üstleniyor. 

# destek, İzmit

09 May 2021 - 14:59 - Ekonomi

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