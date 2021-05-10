Karamürsel’i “çamurdan” kurtaran adam; Özcan Özalgın

Efsane başkanını unutmayan Karamürsel ,onun adını ilçenin yarı olimpik yüzme havuzuna verdi. Karamürsel’in efsane belediye başkanı Özcan Özalgın’ın vefatının üzerinden 4 yıl geçti. Başkan’ın bilinmeyen yönlerini en yakın mesai arkadaşlarından Karamürsel Belediyesi emekli başkan yardımcısı ve Araştırmacı-Yazar Gazeteci Erdoğan Özdemir’in anıları ile paylaştık. Miçoluktan “efsane başkanlığa” uzanan Özcan Özalgın’nın 15 yıl süren belediye başkanlığında yaşadıkları ve yaptıkları ile “yapamadıklarını” aşağıdaki satırlarda bulacaksınız: Karamürsel’in kaderinde önemli bir rol oynamış ve iz bırakmış belediye başkanlarından Özcan Özalgın’ın, aralıksız 15 yıl süren başkanlık görevi boyunca vermiş olduğu kamusal hizmetlerin kapsamını ve önemini ,ancak onları bir araya getir yapısına, değindiğimizde anlayabiliriz.

YALOVA’NIN İL OLMASI

Hizmetleri yanında ona, “ Efsane başkan” unvanını bahşeden o karizmatik yapısına Yalova’nın il olma sevdasına toprakları kurban bu ilçenin üzerinden Ankara kaynaklı politik ihanete bunların sonucu olarak ödemiş olduğu faturaya da, bu sayfamızda kısaca değinmeye çalışacağız.

Özcan Özalgın, Ali Özalgın’ın ikisi kız dört çocuğundan biri olarak 1938 yılında Karamürsel’de doğdu. Genç yaşta pek çok Karamürselli gibi denizciliğe paçaları sıvadı .

( İstanbul’un Kartal ilçesinde delikanlılığa adım atan her genç omzunda askılık, kefelerinde sebze ve meyveleri satmak için vapurla Adalara gider.Bunu Fenerbahçe’de futbol oynayan Turan Bayraktutan bile yapmıştır. Karamürsel’de de her genç sebze motorlarında iş hayatına merhaba demiş sonra ünlü iş ve siyaset adamları olmuşlardır. Tıpkı efsane belediye başkanı Özcan Özalgın gibi)

1961 yılında ,uzun yıllar mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Cemile hanımla dünya evine girdi. Özalgın, hayatını kazanmak üzere o dönemde ülkenin önde gelen büyük inşaat firmalarından İntes’de işe başladı.Kısa süre sonra inşaatların metal-mekanik branşlarına yöneldi ve o dalda taşeron-müteahhit olarak çalışmalarını sürdürdü.Mersin’de cam sanayi,İskenderun’da demir-çelik sanayi kuruluşları başta olmak üzere pek çok tesisin montaj çalışmalarında görevler üstlendi.

POLİTİKACI ÖZCAN ÖZALGIN

Bu sıralarda politikayla da ilgilenmeye başlamış, Koca Reis diye anılan zamanın belediye başkanı İlhan Çınar’la yolları kesişmişti. Daha sonraları ise Hakan Ayan’la politikada yol alacaktı.

Karamürsel,1970’li yıllarda esas onu, önce Adalet Partisi Karamürsel ilçe gençlik kolları başkanı daha sonra da yine aynı partinin ilçe başkanı olduğunda daha yakından tanıma fırsatı bulacaktı İlçenin İnönü Caddesi’ndeki ofisinde, (Şu an turşucu olan dükkan) vatandaşlarla birebir ilişki kurarak sosyal hayatın tam içinde yer alan bu enerjik genç adam, sürdürdüğü ikili ilişkiler sayesinde politik konumunu güçlendirmekte gecikmedi.

(Bu ofisin müdavimi en çok Değirmendereli Demokrat Parti Milletvekili Süreyya Sofuoğlu’ydu)

İLK SEÇİMİ KAZANAMADI

Tabii ki bunun neticesi olarak çevresi genişledi, iş dünyasından sağladığı istihdam kanallarını iş arayanlara ekmek kapısı olarak sunma başarısını da gösterince, tabanda oluşan potansiyel gücünü bu defa belediye başkanlığı adaylığına yönlendirdi. Karamürsel’i yönetmeye talip olmuştu. Ancak 1977 yılındaki mahalli seçimlerde belediye başkanlığını kazanamadı.

HALKTAN HİÇ KOPMADI

Patlayan 12 Eylül 1980 İhtilali, diğer politikacılar gibi Özcan Özalgın’ın da bir müddet inzivaya çekilmesine neden olsa da dört yıl boyunca o halktan hiç kopmadı, sıkıntıda olanların, kapısını çaldığı kişilerin başındaydı çünkü elinden geldiğince yardım taleplerini karşılamaya çalıştı. En çok da iş talebiyle karşı karşıyaydı. O bitip tükenmeyen talepler yıllar boyunca kucağından hiç inmedi.

BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Özcan Özalgın,1984 yılında yapılan mahalli seçimlerde, Anavatan Partisi’nin ülke genelindeki gücüne rağmen Doğruyol Partisi’nden Karamürsel Belediye Başkanlığına seçildi.

(Bu seçimde Anavatan Partisinin adayı, Turgut Özal’ın gösterdiği ilçede emniyet amirliği yapan Düzceli Hilmi Özbekti. Karamürselliler ”Çamurdan olsun, bizden olsun” dediler ve kendilerini çamurdan kurtaracak adam Özcan Özalgını seçtiler)

15 YIL BAŞKANLIK YAPTI

Özalgın, ayrıca 1989 ve 1994 yıllarında mahalli seçimlerde koltuğunu koruyacak ve üst üste üç dönem yani 15 yıl ilçenin geleceğinde etkili olacaktı. Başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günlerde,kurumun son derece zayıf bütçesine rağmen önceden planlayıp çantasına koyduğu yeni projeleri belediye meclisinin önüne koymakta hiç tereddüt etmedi,o projeler için istediği yetkileri de aldı.Son derece hazırlıklı ve kararlıydı.Biliyordu ki Karamürsel,kentleşme sürecine tam anlamı ile girebilmiş değildi.Ne alt yapısını ne de üst yapısını doğru dürüst tamamlayamamıştı.Sorunları ise birikmişti.

En basitinden1984 yılında ilçenin hala pek çok cadde ve sokağı çamur içindeydi. Diğer alt yapı sistemleri de sağlıklı çalışmıyordu. Fen işleri için acilen ihtiyaç duyulan iş makinaları ve araçların temini için düğmeye bastı. Zira belediyenin elinde iş görecek araç sayısı yok denecek kadar azdı.Gerekli mali kaynaklar için iller Bankası fonlarından yararlanmayı planlamıştı.

KARAMÜRSEL’İ ÇAMURDAN KURTARDI PARKE TAŞI İMPARATORU OLDU

Başkan Özalgın’ın kayda değer ilk hizmeti, belediye bünyesinde parke taşı imalathanesi kurup burada ürettiği taşlarla zeminleri berbat bir halde olan cadde ve sokakları elden geçirmesi oldu. Bölgede parke taşını üretip onları cadde ve sokaklarla tanıştıran ilk belediye başkanıydı. Ayrıca onun bu icraatı, çevre belediyelere örnek teşkil etmişti.

KARAMÜRSEL SAHİLİ ONUN ESERİ

Karamürsel’e can veren sahil dolgu çalışmalarını bütün hızıyla sürdürdü ve ilçeye kazandırılan bu bandın ağaçlandırılmasını da sağladı. Toplumun artan su ihtiyacını karşılamak üzere DSİ’ye yeni kuyular açtırdı. Onu, modern mezbahane ve mezarlık alanı kazanımları takip edecekti. İhtiyaç duyulan yeni mücavir alan ve imar düzenlemesiyle beraber balıkçı barınaklı suni ada inşaatı ve Altınkemer sosyal tesisleri sıradaydı.

SUYA KAVUŞTURAN ADAM

Başkan Özcan Özalgın için daha çok yapılacak iş vardı.Nitekim Karamürsel’in kronik su problemini kökünden çözecek Yalova Gökçe Barajı’nın hızlandırılmasına matuf faaliyetleri yakın takibe aldı ve ikinci büyük ortak olarak,bölgemizdeki 6 belediyenin hissedar olduğu barajın işletilmesi için 1990 yılında kurulan Yeşil Körfez Su Birliği’nin kurucu başkanı seçildi.

KARAMÜRSELSPORU 3.TÜRKİYE LİĞİNE TAŞIDI

Bütün bu çalışmaları yürütürken,bir yandan da işsizliğe karşı uyguladığı istihdam politikası çevresinde onlarca kişiye belediyede iş vermeyi sürdürdü.Başkanın yoğun belediye ve sosyal hizmetleri yanında, Karamürselspor’un 1993-94 sezonunda Türkiye 3.liğine yükselmesinde katkıları oldu.

TÜRKİYE’DE İLK UYGULAMALI YAĞLI GÜREŞ OKULUNU AÇTI

En çok da yağlı güreş dalında hizmetleri dokundu. Karamürsel’in yetiştirdiği güçlü pehlivanlara yakın destek vermekle kalmadı, onlara sosyal güvenceler sağlayıp uygulamalı ilk yağlı güreş okulunu kurdu, onlarca sporcu bu imkanlardan yararlandı. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı gibi devletin en üst makamlarınca yağı güreşe desteğin sağlanmasında ve bu spor dalında Karamürsel’in tanınmasında etkin rol oynadı. Bunda dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile olan yakın ilişkileri de rol oynamıştı.

En zor ve sıkıntılı yılları

Yalnız 1995 yılı, Özcan Özalgın’ın politik hayatının en zor ve sıkıntılı yılı oldu.İl yapılmasına karar verilen Yalova’nın il sınırlarını genişletmek için Karamürsel’den oldu-bittiyle koparılan topakların iadesi konusunda aylar süren mücadelesi,ilçe halkının kendisine verdiği büyük desteğe rağmen ne yazık ki sonuçsuz kaldı.Karamürsel’e reva görülen bu haksızlığın kendi partisinin iktidarında yapılması onu çok zor durumda bırakmıştı.Bundan ötürü Başkan Özalgın,Ankara mahreçli o tutulmayan vaatleri ve uğradığı politik ihaneti hayatı boyunca asla unutmayacaktı.

KARAMÜRSEL’İN TOPRAKLARI ACISINI , PARTİSİ’NİN İHANETİNİ, ÖLENE KADAR YÜREĞİNDE SAKLADI

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde –vaatlere rağmen-bir netice alamayan Özcan Özalgın,uğradığı yoğun tenkitler ve ( Yok milletvekilliği sıralamasında ilk sırayı istemiş, yok, Başbakan Tansu Çilleri oğlunu askerlik yaptığı Karamürsel Deniz Eğitim merkezine gelişinde karşılamamış gibi) suçlamalar karşısında yıllarca susmayı yeğleyecek, gerçek alanda kimseyle paylaşmadığı o derin sıkıntılarını ve kırgınlıklarını ,vefat ettiği 2 Kasım 2017 tarihine kadar yüreğinde taşıyacaktı.

Özcan Özalgın verimli geçirdiğine inandığı görevleri süresince Karamürsel’e verdiği hizmetler yanında,hayata tutundurduğu yüzlerce garip ve gurabanın dualarını da alabilmiş yetkin bir insandı.Bu sosyal yönü bile onun ne denli topluma yararlı hizmet adamı olduğunu göstermeye yeter.