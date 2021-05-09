Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
09 May 2021 - 18:00- Kültür-Sanat G: 09 May 2021 - 18:01

İşte Kocaeli'nin müzeleri ve konakları
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Kocaeli, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine kavuşturuyor. Her ne kadar sanayi kenti olarak bilinse de, Kocaeli, tarihi bir yer.  Tarihi seviyorsanız, araştırmayı, incelemeyi seviyorsanız, bu yerleri görmenizde fayda var.

ATATÜRK VE REDİF MÜZESİ

BAŞİSKELE HIZIRREİS DENİZALTI MÜZESİ

BRİSA MÜZESİ

GAYRET GEMİ MÜZESİ

GÖLCÜK DENİZ MÜZESİ

KASR-I HÜMAYUN SARAY MÜZESİ

KOCAELİ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ

OSMAN HAMDİ BEY EVİ VE MÜZESİ

SEKA KAĞIT MÜZESİ
# Kocaeli

09 May 2021 - 18:00 - Kültür-Sanat

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