İşte Kocaeli'nin müzeleri ve konakları

Kocaeli, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine kavuşturuyor. Her ne kadar sanayi kenti olarak bilinse de, Kocaeli, tarihi bir yer. Tarihi seviyorsanız, araştırmayı, incelemeyi seviyorsanız, bu yerleri görmenizde fayda var.
ATATÜRK VE REDİF MÜZESİ
BAŞİSKELE HIZIRREİS DENİZALTI MÜZESİ
BRİSA MÜZESİ
GAYRET GEMİ MÜZESİ
GÖLCÜK DENİZ MÜZESİ
KASR-I HÜMAYUN SARAY MÜZESİ
KOCAELİ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
OSMAN HAMDİ BEY EVİ VE MÜZESİ
SEKA KAĞIT MÜZESİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.