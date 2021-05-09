Yavuz ULUGÜN’ün kaleminden “Bugün bisiklet, kentte eskisi gibi kitlesel heyecan yaratmıyor”

Kağıtspor

1960’lı yılların başında Kağıtspor bünyesinde bir bisiklet takımı olduğu görülmektedir. 12 Mayıs 1963’te bisiklet teşvik yarışmaları yapılmış, İstanbul yolunda 40 km’lik bir mesafe yarış için ayrılmıştı. Yarışı BEMA’dan (Bölge Takımı) Orhan Alev kazanmış, Kağıtspor’dan İsmail Karakuş ikinci olmuştu.

1970’ler, bisiklet sporunda Kağıtsporlu Nezih Sarper’in yükselişine tanık oldu. Seka Su İşleri Atölyesi’nde çalışan Sarper, Bursa’da yapılan Kocaeli, Bursa, Zonguldak ve Eskişehir’den bisikletçilerin katıldığı yarışta birinciliği elde etti. Ardından İzmit – Kandıra arasında yapılan 60 km’lik yarışı da birinci tamamladı ve milli takıma seçildi. Daha birçok birincilik kazandı.

28 Haziran 1964, İzmit’in Kurtuluşu Yarışı

Kimi 28 Haziran İzmit’in Kurtuluşu törenlerinde 100 km’lik bisiklet yarışı düzenlenirdi. Bu yarışlar Orduevi önünden başlar, Klor Fabrikası’na kadar gidip gelinirdi. Yarışma sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilirdi. Nitekim, Bölge Müdürü Alp Karabiber’in gayretlerini gören Federasyon, İzmit’in Kurtuluş Günü olan 28 Haziran 1964’te İzmit’te 2 km’lik bir yarışma düzenlemişti.

* Batı Trakyalı Muzaffer Öztürk

Bisiklete Kocaeli’de başladı. Bölgesel yarışmalarda dereceler elde etti. Türkiye şampiyonlukları kazandı. Milli Takım forması ile uluslararası yarışmalara katıldı. 1962 İtalya ve 1963 Belçika Dünya Şampiyonalarına katıldı.

*Terzibayırlı Osman Alev

Bisiklete Kocaeli’de başladı. Tahir Düzgören’in Akyeşil’de yetiştirdiği bisikletçilerdendi. Bölgesel ve ulusal yarışmalarda başarılar kazandı. Bisiklete başlaması tamamen bir tesadüftü. Bisiklet tamircisi Necmi Onat’ın kardeşi Ayahan ile İzmit’ten geçen bisikletçileri gördüğünde, ben bunları rahat geçerim demesi üzerine Ayahan Onat’ın yönlendirmesi ile başlamış ve gerçekten 12 Mayıs 1963 günü İzmit’te yapılan 40 km’lik teşvik yarışmasında birinci olmuştu.

Babasından yalnızca bir seferlik İzmir – Aydın – Denizli yarışı için izin almış ancak ardından 1964 Manisa – Akhisar – Manisa yarışı için de yalvar yakar izni koparmıştı. TRT Radyolarında altıncı olduğunu duyan babası gurur duymuş ve yumuşayarak devam edebileceğini belirtmişti.

*Kandıralı Hasan Sert

Lassa (Brisa) takımlarının kurulmasına öncülük etmiş, Bölge ve Milli Takım çalıştırıcılığı yapmıştır. Federasyon yönetim kurulu üyeliği, Balkan Bisiklet Birliği Asbaşkanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Turları organizasyonlarında görev aldı.

15.08.1946 tarihinde, Kandıra Pirceler köyünde dünyaya gelen Hasan Sert, hayatına çobanlık yaparak başladı. 1957 yılında İzmit'e yerleştiler. 1962 yaz tatilinde kendisine hediye edilen bisiklet onun hayatını değiştirdi.

1963 yılında, ortaokul ikinci sınıfta Halkevi binası içindeki Beden Terbiyesi İl Binası giderek Tahir Hoca nezaretinde Kocaeli Bölge Takımı’nda bisiklet sporuna başladı. 1964 yılında ilk defa Milli Takıma seçildi. Askerlik nedeniyle Ankara Muhafızgücü takımında 1966-1967 yıllarında yarıştı. Terhis sonrası İzmit’e döndü, Kocaelispor Kulübü’nde spora devam etti. 1975 yılına kadar sürekli milli oldu. İzmit Belediyesi'nde spor şube müdürü olarak görev yaparken emekli oldu.

Lassaspor Kulübü’nün kuruluşuna öncülük etti. Ragıp Savaş’ın babası Doğan Savaş ve Savaş Gürler ile Spor Kulübü’nden Sorumlu Mustafa Küpçü ile birlikte Brisaspor Kulübü aracılığı ile birçok genç sporcu yetişmesine katkıları oldu.

Milli takımlar antrenörü olarak devam etti. Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyelikleri yaptı. Mustafa Küpçü’nün sporculara özel gıda listeleri ve tek tip elbiseler o yıllarda takdir toplayan hareketler olarak hafızalarda kaldı.

Hasan Sert, uluslararası platformda da Türkiye’yi başarı ile temsil etmiş ve hem Brisaspor ve hem de Türk Milli takımına yurtdışında çeşitli kupalar kazandırmıştır. 1990 yılında Romanya'ya yerleşti. Ticaret ve spor hayatını birlikte sürdürdü. Romanya Bisiklet Federasyonu ile koordineli olarak muhtelif Balkan ülkelerinde sportif organizasyonlar gerçekleştirdi. Bu arada Balkan Bisiklet Federasyonu Teknik Komite Sorumluluğu ve Balkan Bisiklet Federasyonu As Başkanlığı görevlerinde bulundu. Birçok yarışın organizasyonunda aktif hizmetlerde bulundu.

Hasan Sert, 12 Eylül 2010 Pazar günü Romanya'da bisikleti ile antrenman yaparken kendisine bir araç çarpması sonucu 14.09.2010 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Türkiye'ye getirilerek, Pirceler köyündeki aile kabristanına defnedilmiştir. İzmit Belediyesi tarafından, Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki "Bisiklet Trafik Eğitim Parkı”na Hasan Sert adına bir anıt yapılmıştır.

*Teknik Bir Bisikletçi, Nazım Yaşa

Kocaeli bölgesinde bisiklete başlayıp ülke şampiyonlukları kazanarak Milli Takım’a yükselen ülkenin en teknik bisikletçisi oldu.

*Bulgaristan Göçmeni, Salih Korkmaz

1964’te Bulgaristan’da doğdu. 1970’de ailesiyle Türkiye’ye göçtü. Bisiklete 1978’de Kocaeli Lassaspor’da başladı. 1982 yılında ilk kez formasını giydiği Milli Takım kaptanlığını 1985 – 1992 yılları arasında yürütmüştür. Romanya’daki yarış sonrası antrenör Osman Alev’in önerisiyle Bükreş’teki elçiliğimizi ziyaret etmiş, Elçi ve elçilik tarafından sıcak bir şekilde karşılanmışlardır. Ardından 1917 yılında bu topraklarda şehit olan 535 Türk askerinin gömülü olduğu mezarlığa bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir. 1993 yılında aktif sporculuğu bırakarak, Brisasporlu bisikletçileri çalıştırmaya başlamıştır.

*Kudretli Pedal, Kudret Er

Kudret Er ise 2018 yılı Ağustos ayında, 86 yaşında iken yaptığı bir röportajda kendini ve anılarını şu sözlerle anlatıyor: 1930 doğumluyum. O günler belki çok şey eksikti ama yine de ayrı bir güzelliği vardı. Mesela o zamanlar güreşçi mayosu giyerdik, formadan bahsetmek ne mümkün. Yarışlarda kendi patlağımızı kendimiz tamir ederdik, takım arabası yoktu.

Ayakkabı da farklıydı. Kendi ayakkabımızı kendimiz yapardık. Astar ile kösele taban arasına bildiğimiz demir testeresinden bir parça yerleştirirdik. Ayakkabı dikildiğinde o parça köselenin arasında kalırdı.

O zaman Kocaeli Bisiklet Takımı antrenman yapıyor, gençlik işte, onları görünce normal bir bisikletle peşlerine takıldım. Peşlerine takıldım ama bayağı bir gitmişim ki antrenörleri Tahir Taşçı, onları bıraktı benimle geldi. Ertesi gün babamı ziyaret etti, Kudret’i alıyorum dedi. Bisiklete öyle başladım.

Babam beni desteklemekten hiç vazgeçmedi. Edirne yarışları geliyordu. O zamanlar yuvarlak teneke ballar vardı. O balın içerisine fındık içi ezmiş. Tereyağı koymuş. Onları güzelce karmış, bana bir tek laf etti. Bunu dedi bitireceksin, boşu getireceksin. İki günde o karışımı bitirdim. Yarışı da bitirdim. Bunlar önemli şeyler. Şimdi sıvılar, jeller var. Biz onları bilmezdik. Hem yoktu hem de bilgimiz yoktu. Onları bırak, başımızda bisikleti öğretecek biri de yoktu. Herkes bir şey söylerdi. Biz tecrübe ede ede öğrenirdik. Yap boz hikayesiydi bizimkisi.

Antrenmanlara çokça yalnız çıkardım. Ankara’da takımla antrenman yaptığımız da olurdu. Bizim takımımız Muhafız Gücü takımı. Ben de bu takımın (o yılki ekibi kast ediyor olmalı) kurucusuydum aynı zamanda.

Muhafız gücünde “hızlı” derlerdi bana. Hızlı geldi, hızlı gitti derlerdi. Çünkü antrenmanda ısınma diye bir şey bilmezdim. Atladığım gibi basar giderdim. Muhafız Alayı Bisiklet Takımı ise şöyle kuruldu: Ben asker oldum, Mamak’tayım. Muhafız Alayı’na geldim. Federasyon Başkanı Talat (Tunçalp) Bey’e gittim, ben koşmak istiyorum dedim. Gidiyorum geliyorum nafile. Babama mektup yazdım. Saadettin Yalım ve Nusret Polat vardı eski Milli Bisikletçi milletvekillerimizdi. Saadettin Bey’e durumu bildirdik. O arada acemiyken bir mahalli gazetede benimle ilgili bir yazı yazılmış. O gazete yazısını bir arkadaşım bana mektupla göndermiş. Tabii gazete bana gelene kadar komutanlar bütün mektupları okuyorlar. Tam dağıtım oluyor ben heyecan içindeyim. Bisiklet getirdiler ben acemiyken. O meşhur bisikleti getirdiler. Kötükanlıyı getirdiler. O yazının sayesinde acemi askerken bisiklete bindim. Büyük bir avantajdı. Dağıtım olduğu zamanda beni Muhafız Alayı’nın hemen arkasındaki bölüğe verdiler.

Bir hafta sonra da beni Muhafız Alayı’na aldılar, misafir ettiler. O zaman Sebahattin Erman yüzbaşıydı daha sonra Beden Terbiyesi Genel Müdürü oldu. Fenerbahçe’nin futbolcularından Bomba Sebahattin. Onun gayretleri ile Muhafız Alayı Bisiklet Takımı’nı kurdum ve teskere aldım. Muhafız Alayı Bisiklet Takımı ile Türkiye ikincisi oldum. Sebahattin Erman ağırlıklı olarak futbola eğiliyordu. Futboldan başka basket, güreş ve maraton düşünmüşler. Ben ise birkaç isim verdim. O zamanın en iyi bisikletçileri, beni saymazsan tabi. Ben teskere aldım ve üç ay sonra onlar geldi. İstanbul’dan arkadaşlarımla beraber hayvan vagonlarında geldik. O zamanlar öyle normal vagonlar yoktu.

Bisikleti 1959’da bırakmamın sebebi sırf Milli Takım davasından. O zamanlar bir Mısır yarışı gündeme geldi. 11 etaplı ve ben de etapçıyım. Hem süratliyim hem mukavemet edebiliyorum. Bu herkeste olan bir şey değil. 56 senesinde federasyon yarışlarında puanlama da yine birinciydim. Ama benim için Kudret Er’i tanımıyoruz demişler. Neticede Mısır’a götürülmedim. Bir küskünlük yaşadım ve 59’da bisikleti bıraktım. İzmit’te ajanlık (bisiklet il temsilcisi) yaptım. Kocaeli’de takım çalıştırdım. 76’ya kadar bisiklet ajanıydım. Hasan Sert, Osman Ali, Muzaffer Ertürk gibi milli sporcuları buldum yetiştirdim.

Bu yazıda kentimiz bisikletçilerinden birkaç örnek vermeye çalıştım ama daha onlarcası var, onları da kitapta işlemeye çalıştım. Umarım eksik kalmamıştır. Bugün geldiğimiz noktada bisikletin kentte eskiden olduğu gibi kitlesel bir heyecan yarattığını söylemek pek mümkün değil. Umarım bu yazı o yönde bir hatırlatıcılık görevini yerine getirir.

Bu vesile ile 47’nci yaşını kutlayan Kocaeli Gazetesi ve çalışanlarına daha uzun yıllar Kocaeli kamuoyunu doğru haberlerle aydınlatmaya devam etmelerini diliyorum.