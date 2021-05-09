GÖRSEM:Sorunlara çözüm istiyoruz!

Görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM) Kocaeli Şube Başkanı Dursun Karaman, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında bir açıklama yayınladı. Engelli bireylerin pandemi döneminde de unutulduğunu ifade eden Karaman, empati çağrısı yaptı.

“HİÇBİR GELİŞME KAYDEDİLMEDİ”

Engelliler Haftasına yönelik açıklamasını yazılı yapan Başkan Karaman, “Birleşmiş milletler tarafından 1981 yılında ilk kez duyurulan 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasını bu yıl da pandemi koşullarında, evlerimizde geçiriyoruz. Ne yazık ki geçen yılki engelliler haftasından bu yana engellilerin pandemi nedeniyle daha da ağırlaşan sorunlarının çözümü yolunda hiçbir gelişme kaydedilmedi. Geçen yılki basın açıklamamızda görme engellilerin pandemi nedeniyle yaşadığı güçlükleri anlatmış ve empati çağrısı yapmıştık” dedi.

“AŞI DA ENGELLİLERE ÖNCELİK YOK”

Geçen yıldan bu yana engellileri ilgilendiren yeni düzenlemelerden bahseden Karaman, “Bazı konularda engellilerin öncelikle ele alındığını görüyoruz. Ancak bu bazı konular yalnızca yasakları kapsıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması, ulaşım kısıtlaması, çalışma kısıtlaması gibi konularda engelliler hep öncelikli. Aşı konusunda engellilere bir öncelik var mı diye sorarsanız, tabii ki yok. Sokağa çıkma, ulaşım ve çalışma kısıtlamalarıyla evlerine kapatılan engelliler arasında tek başına yaşayan veya ailece engelli olanlar da var. Bu tür kişi ve ailelerin günlük gereksinimlerini nasıl karşılayacakları konusunda bir düzenleme var mı diye sorarsanız, tabii ki yok” dedi.

“İŞE YARAR BİR ÇALIŞMA YOK”

Engelliler adına üniversite ve STK’ların elle tutulur bir çalışması olmadığını ifade eden Karaman, “Herhangi birinin bu konuda bulabildiğimiz işe yarar bir çalışması var mı? Tabii ki yok. Üniversite demişken Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman’ın çok tepki çeken sözlerine değinmeden geçmeyelim. Bir televizyon canlı yayınında konuşurken enflasyonu ailenin özürlü (engelli demiyor) çocuğuna benzeterek ‘hem şikâyet ediyoruz, hem de ondan yararlanıyoruz’ sözlerini sarfeden profesör, konuşmasında engelli çocuk ve ailesi arasında bir suç ortaklığı bağlantısını da îmâ etti” şeklinde konuştu.

“PROFESÖRE YAKIŞMAYAN KONUŞMA!”

Açıklamalarını sürdüren Şube Başkanı Dursun Karaman, “Konuşmayı hangi bakış açısıyla değerlendirirseniz değerlendirin, birçok başlıkta ciddi yanılgılarla dolu bir konuşma olduğu ve bir profesöre yakışmadığı kesindir. Biz üniversitelerimizden ve sivil toplum kuruluşlarımızdan bu tür açıklamalar değil, engellilerin yaşadıkları sorunları engelli örgütleriyle birlikte çalışarak tespit eden ve çözüm öneren çalışmalar bekliyoruz. Tüm halkımıza daha engelsiz ve sağlıklı günler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

DURSUN KARAMAN: GÖRSEM Başkanı Dursun Karaman, engellilerin sorunlarına çözüm adına empati kurulmasını istedi.